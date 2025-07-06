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«Ливерпуль» может подписать защитника из «РБ Лейпциг»

сегодня, 10:27

Защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба интересен «Ливерпулю».

По информации источника, в контракте 22-летнего футболиста указана сумма отступных в 90 млн евро, однако немецкий клуб может продать его по более низкой цене. Подчёркивается, что мерсисайдцы готовят предложение в размере 50-55 млн евро. Сам игрок нацелен сменить команду нынешним летом.

В прошедшем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Напомним, что недавно было официально объявлено о переходе в «Ливерпуль» защитника Милоша Керкежа.

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