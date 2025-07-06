 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиПортугалия. Примейра 2024/2025

«Бенфика» хочет купить Жоау Феликса

сегодня, 08:14

«Бенфика» проявляет интерес к нападающему «Челси» Жоау Феликсу.

По информации источника, лиссабонцы готовы предложить за 25-летнего игрока около 30 млн евро, но препятствием может стать высокая зарплата футболиста. Сообщается, что в клубе действует потолок зарплат, который составляет 4 млн евро в год.

Напомним, что Феликс является воспитанником «Бенфики». И в своём недавнем интервью игрок признавался, что хочет вернуться в родную команду.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 41 матч во всех турнирах (первую половину сезона он провёл за «Челси», а вторую — в составе «Милана»), забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПолузащитник «Брюгге» Ясари хочет перейти в «Милан»
Вчера, 23:33
Слухи«Челси» проинформировал «Ман Юнайтед», какую сумму хочет выручить за Нкунку
Вчера, 23:24
Слухи«Барселоне» сообщили, за сколько «Милан» будет готов продать Леау
Вчера, 22:05
СлухиДьёкереш отклонил два предложения от клубов из Саудовской Аравии
Вчера, 21:36
СлухиПолузащитник «Атлетико» де Пауль может перейти в «Интер Майами»
Вчера, 20:37
Слухи«Галатасарай» направил в «Интер» предложение о трансфере Чалханоглу
Вчера, 20:33
 
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:20
Абсолютно нулевым стал. Что в Челси, что в аренде в Милане.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:05
Как воспитанник, мог бы и ужаться по зарплате...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 