«Бенфика» хочет купить Жоау Феликса

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сегодня, 08:14

«Бенфика» проявляет интерес к нападающему «Челси» .

По информации источника, лиссабонцы готовы предложить за 25-летнего игрока около 30 млн евро, но препятствием может стать высокая зарплата футболиста. Сообщается, что в клубе действует потолок зарплат, который составляет 4 млн евро в год.

Напомним, что Феликс является воспитанником «Бенфики». И в своём недавнем интервью игрок признавался, что хочет вернуться в родную команду.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 41 матч во всех турнирах (первую половину сезона он провёл за «Челси», а вторую — в составе «Милана»), забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.