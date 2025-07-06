В «Баварии» объяснили, почему отказались от переговоров с Нико Уильямсом

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал отмену переговоров о трансфере форварда «Атлетика» Николаса Уильямса в мюнхенский клуб.
Мы, разумеется, рассмотрели возможность покупки такого игрока, как Нико Уильямс. Но когда узнали его требования по зарплате для начала переговоров, то оперативно приняли решение отступить и заявили: «Хорошо, значит, мы этим заниматься не будем».
Напомним, что Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Барселоны».