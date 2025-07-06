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В «Баварии» объяснили, почему отказались от переговоров с Нико Уильямсом

сегодня, 08:45

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал отмену переговоров о трансфере форварда «Атлетика» Николаса Уильямса в мюнхенский клуб.

Мы, разумеется, рассмотрели возможность покупки такого игрока, как Нико Уильямс. Но когда узнали его требования по зарплате для начала переговоров, то оперативно приняли решение отступить и заявили: «Хорошо, значит, мы этим заниматься не будем».

Напомним, что Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Барселоны».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:52
В Баварии всегда были великие игроки, но у них никогда не было заоблачных зарплат. Любой немецкий футболист считал очень большой честью выступать за лучший клуб Бундеслиги. 🇩🇪. К сожалению времена сильно изменились. Нет, таланты в Германии рождаются, как и прежде, просто на них перестали обращать внимание. Бавария решила, что, если есть деньги, то их нужно тратить на дорогих игроков. Так в клубе появилось множество жадных гастарбайтеров. А для большинства из них футбол не был на первом месте. Россия, прямо сейчас, совершает, как и Германия ошибку, ориентируясь на легионеров. Что до Уильямса, то ему точно нет места в Баварии.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:19
Странно, в Баварии и без того ведь огромные ЗП. Значит посчитали, что он просто не заслуживает такой контракт.
Capral
Capral
сегодня в 08:52
Ну значит оставайтесь с престарелым Кейном, у которого уже даже сил нет выйти из офсайда... И не говорите о высоких целях на сезон, если считаете каждый цент.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:49
Слишком хороший аппетит у Нико !!!
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