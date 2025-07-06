Защитник «Динамо» проходит сборы в составе «Крыльев Советов»

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сегодня, 12:42

Защитник «Динамо» тренируется на сборах с «Крыльями Советов».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых»:

В рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба. О последующих шагах мы сообщим дополнительно.

Напомним, что недавно «Динамо» продлило контракт с Лепским до лета 2028 года.