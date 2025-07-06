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Защитник «Динамо» проходит сборы в составе «Крыльев Советов»

сегодня, 12:42

Защитник «Динамо» Иван Лепский тренируется на сборах с «Крыльями Советов».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых»:

В рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба. О последующих шагах мы сообщим дополнительно.

Напомним, что недавно «Динамо» продлило контракт с Лепским до лета 2028 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:15
Хозяева Динамо сделали ставку на тренерский талант Карпина? Видимо Валерию Георгиевичу делегировали огромные полномочия. Вот только это уже было, в Спартаке. Там он, по совместительству, ещё был Генеральным директором. Я помню, что из этого ничего не получилось. А ведь Федун Карпину так доверял.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:04
Карпин забрал всех нужных ему людей из Ростова, теперь сортируют не очень нужных. Думаю Динамо наведёт шороху в этом чемпионате...
Шуnя771
Шуnя771 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 13:11
Привет!

Буренка клонированная или бык Борька собственнохреночно заложил кормилицу!?)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:09
Всем ХО дня!

Господа, товарищи и просто честные болельщики и спортсмены!)

У меня есть новая версия по количеству клонов и пока мну не нашел, хотя бы для себя, вразумительного объяснение иного!

В наши ряды внедрён искусственный интеллект! Кем? Даже предположение не выдвину, чтобы не получить "летающим жезлом" по голове...)))

Поэтому достойный ответ надо искать в дружеском симбиозе со следующими аперитивами КП: Deep Seek R1, Qwen2.5-Omni-7B, Qwen, Kimi от Moonshot AI...

Всем удачи!

(Работаю над современным комплексом "овечек Долли...", с размахом хочется...))
jRest
jRest ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:51
Ветка, конечно, интересная и сюжет закручен до предела, но уже есть шанс попасть под подозрение...
Так что, мне пора, у меня молоко убежало...
В лес...
Вместе с коровой.
Гость
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