Защитник «Динамо» проходит сборы в составе «Крыльев Советов»

Защитник «Динамо» Иван Лепский тренируется на сборах с «Крыльями Советов».
Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых»:
В рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба. О последующих шагах мы сообщим дополнительно.
Напомним, что недавно «Динамо» продлило контракт с Лепским до лета 2028 года.
Буренка клонированная или бык Борька собственнохреночно заложил кормилицу!?)))
Буренка клонированная или бык Борька собственнохреночно заложил кормилицу!?)))
Господа, товарищи и просто честные болельщики и спортсмены!)
У меня есть новая версия по количеству клонов и пока мну не нашел, хотя бы для себя, вразумительного объяснение иного!
В наши ряды внедрён искусственный интеллект! Кем? Даже предположение не выдвину, чтобы не получить "летающим жезлом" по голове...)))
Поэтому достойный ответ надо искать в дружеском симбиозе со следующими аперитивами КП: Deep Seek R1, Qwen2.5-Omni-7B, Qwen, Kimi от Moonshot AI...
Всем удачи!
(Работаю над современным комплексом "овечек Долли...", с размахом хочется...))
Господа, товарищи и просто честные болельщики и спортсмены!)
У меня есть новая версия по количеству клонов и пока мну не нашел, хотя бы для себя, вразумительного объяснение иного!
В наши ряды внедрён искусственный интеллект! Кем? Даже предположение не выдвину, чтобы не получить "летающим жезлом" по голове...)))
Поэтому достойный ответ надо искать в дружеском симбиозе со следующими аперитивами КП: Deep Seek R1, Qwen2.5-Omni-7B, Qwen, Kimi от Moonshot AI...
Всем удачи!
(Работаю над современным комплексом "овечек Долли...", с размахом хочется...))
Так что, мне пора, у меня молоко убежало...
В лес...
Вместе с коровой.
Так что, мне пора, у меня молоко убежало...
В лес...
Вместе с коровой.