Гайич: «В Санкт‑Петербурге будто играешь в меньшинстве с первых секунд»

Защитник ЦСКА прокомментировал ничью своей команды в матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Зенита»:

Дополнительного настроя на такие матчи не нужно. Мы ЦСКА , а не какая‑то там команда, один из самых больших клубов России, и стремимся всегда победить – хоть в Санкт‑Петербурге, хоть в другом городе.

Посыл был таким, чтобы мы вышли и забрали три очка. Да, к сожалению, не получилось, но в Санкт‑Петербурге очень тяжело играть, потому что тут создается ощущение, будто играешь в меньшинстве с первых секунд.