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Гайич: «В Санкт‑Петербурге будто играешь в меньшинстве с первых секунд»

вчера, 16:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал ничью своей команды в матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Зенита»:

Дополнительного настроя на такие матчи не нужно. Мы ЦСКА, а не какая‑то там команда, один из самых больших клубов России, и стремимся всегда победить – хоть в Санкт‑Петербурге, хоть в другом городе.

Посыл Фабио Челестини был таким, чтобы мы вышли и забрали три очка. Да, к сожалению, не получилось, но в Санкт‑Петербурге очень тяжело играть, потому что тут создается ощущение, будто играешь в меньшинстве с первых секунд.

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Все комментарии
FFZZ
FFZZ ответ mj6mbk9mqcmm (раскрыть)
сегодня в 09:40
Если Зенит и «давил», то скорее во втором тайме. На первых секундах ничего подобного не было)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ mj6mbk9mqcmm (раскрыть)
вчера в 18:17
Тогда почему Зенит пропустил с игры и смог отыграться только во втором тайме с левого пенальти? И забил его Соболев, который сам признался, что знал как будет его пробивать еще за 3 дня до матча)))
112910415
112910415
вчера в 17:34
Есть такое дело, есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:19
По устоявшейся традиции, видимо негласно одобренной Газпромом, судьи создают на поле атмосферу, в которой гости чувствуют себя неуютно. Одинаковые нарушения Правил, трактуются по разному, что конечно придает уверенности голубым хозяевам. В последнем матче было 3-4 явных ситуации, когда гости были наказаны либо штрафным, либо карточкой, а голубые хозяева нет.
mj6mbk9mqcmm
mj6mbk9mqcmm
вчера в 16:59
Конечно, Зенит стал так давить с первых секунд, что казалось, что цска нет на поле.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:35
А тут еще судья боится огорчить хозяев )))).
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:32, ред.
Хороший посыл от Фабио Челестини....что бы вышли и забрали три очка......так и должно быть....и не важно кто соперник.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:15
Респект, нормально накинул
Гость
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