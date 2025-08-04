Удаления и нервы Станковича поглотили всё внимание. Но без трофеев «Спартак» из-за безвольной атаки

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вчера, 11:59

Мало победных голов в сложных матчах.

Тренеру и футболистам пора признать ошибки

«Спартаковцы» спорят и жалуются, даже если явно нарушили правила. Они не контролируют нервы и эмоции. Станкович встретил гол Солари «Акрону» как победу в Лиге чемпионов. Кварацхелия весной не так эмоционально праздновал разгром «Интера», как бывший хавбек миланцев Деян отреагировал на удар на 92-й минуте. «Спартак» в меньшинстве вымучил долгожданный гол, но гости остались без победы, пропустив с пенальти после фола Зобнина. Самый опытный игрок зацепил соперника. Повторы доказали его вину.

Так и до инфаркта недалеко. Станкович уже говорил, что переживает за свое здоровье. Вместо победы и места в первой пятерке рядом с «Краснодаром» московский клуб находится на одиннадцатой строчке. «Спартак» набрал лишь четыре очка из девяти возможных. «Красно-белые» с трудом забили гол в ворота «Динамо» из Махачкалы, пропустили дома трижды от новичка РПЛ «Балтики» и не справились с командой седовласого Дзюбы. Ветеран реализовал пенальти против бывшего клуба, и получилось, что Станкович преждевременно устроил бурное празднование.

Руководству клуба необходимо поговорить с тренером. Наставник «Спартака» предсказуем в своём эмоциональном поведении. Не все сербы, греки, грузины, итальянцы и турки одинаково эмоциональны, но южные мужчины чаще проявляют радость и злость по сравнению с северянами. Шведы и норвежцы язвительно и пассивно-агрессивно комментируют окружающий мир, но редко лезут в драку и кричат на улице. Станковича слишком много, из-за чего его футболисты вечно на взводе и совершают фолы. Причем нарушения очевидные.

У «Спартака» три красные карточки после трех туров. У всех остальных команд РПЛ в сумме лишь четыре удаления. Комиссия РФС признала одну ошибку арбитра: Маркиньоса нельзя было удалять из-за офсайда у игрока, которого он схватил, но решение экспертов не отменяет сам фол. Бразильский вингер «Спартака» свалил соперника. В той же игре с «Балтикой» форвард Заболотный жестко и бессмысленно ударил оппонента. В матче с «Акроном» Хлусевич, имея желтую карточку, явно нарушил правила. Но «Спартак» тянет вниз и беззубая атака, а не только нервные решения без мяча.

Москвичи в прошлом сезоне сильно отстали от чемпионов из Краснодара по эффективности ударов в створ. У «горожан» соотношение голов к попаданиям в «рамку» было 0,37 (лучший показатель в чемпионате), а «Спартак» уступал даже «Акрону» – 0,27. На старте сезона «красно-белым» нужно в среднем пять ударов в створ на один гол. По этому показателю они выше «Зенита», у которого катастрофическая статистика, но это не повод для гордости. «Спартак» не такой везучий, как команда Семака, что наглядно показал гол Дзюбы с пенальти.

Только успехи в атаке сохранят Станковичу работу

Фанаты выбрали Маркиньоса лучшим игроком «Спартака» в прошлом сезоне – человека с нулем голов в РПЛ на тот момент. Помним 9 ассистов, но бразилец единственный свой мяч в лиге забил лишь в новом сезоне ударом головой. При его росте не собрать коллекцию побед на втором этаже в стиле Дзюбы. «Спартак» парадоксально плох в атаке, если на секунду отвлечься от удалений, решений арбитров, нервов Станковича и прочей шелухи. Речь идёт о сильной команде, у которой нет линии нападения.

Вечно пробуют новые подходы, подключают новичков и юниоров. И если оценивать строго, то ни один из методов не принес стабильности. «Акрону», который пропускал по четыре и пять мячей, забили лишь на 92-й минуте. Что мешало открыть счет в первом тайме, когда играли в равных составах? Разве у Станковича сработала идея с двумя нападающими Угальде и Гарсией? Единственный мяч «Спартак» забил после подачи 21-летнего атакующего хавбека Дмитриева на голову Солари. Оба вышли на замену, а без них было хуже.

У Станковича много нападающих и атакующих футболистов. У новичка Жедсона есть созидательный потенциал. Мартинс постоянно смещается на правый фланг атаки. Барко – главный диспетчер команды. Умяров тоже не классический опорник, который только отбирает мяч. Наиль умеет поддержать атаку. Рябчук и Хлусевич не отсиживаются в защите. У «Спартака» невероятно атакующий состав, но у вечного давления есть изъян. Хотя «красно-белые» за счет постоянных атак собирают внушительную сумму xG, это не дает достаточного количества голов и не приносит побед.

«Спартак» забивает по наитию, а не по расписанию. У Станковича есть разгромы «Локомотива» (5:0) и «Краснодара» (3:0). Но в решающих матчах прошлого сезона «Спартак» не смог забить победные мячи «Ахмату», «Факелу» и «Динамо» из Махачкалы. Тренер не контролирует форму форвардов. Гарсия до сих пор не заиграл, хотя это второй по стоимости новичок в истории «Спартака». Угальде провел блестящий отрезок в прошлом году, но теперь Манфред стал обузой в атаке. Вчера костариканца заменили в перерыве.

Станкович вредит команде неудачными экспериментами, хотя по составу атакующей группы «Спартак» близок к остальным лидерам РПЛ . У «Краснодара» созидательный блок беднее по количеству сильных исполнителей, но в Москве изобилие кадров нивелируется слабой формой приличных игроков. Станкович ставил Заболотного в основу, хотя речь идёт о ветеране из «Химок». Бонгонда, Маркиньос, Угальде, Медина, Солари, Гарсия и умница Барко частенько терялись в сложных поединках и не приносили «Спартаку» победы на классе.