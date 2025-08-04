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Тренер «Акрона» после матча со «Спартаком»: «Деньги в футбол не играют»

вчера, 10:43
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу того, что «Спартак» заплатил за португальского полузащитника Жедсона больше, чем стоит вся его команда:

Деньги в футбол не играют – это мы понимаем уже. Здесь нужно уважать возможности клуба, который перед собой ставит цель и задачу – выиграть чемпионат. Наверное, это закономерно. Что касается нас, то мы не должны залезать в карман другим соперникам. В этом нет смысла. Нам надо готовить себя к любому сопернику, не понимая, сколько и какой футболист у них стоит. Я об этом никогда не думал, не думаю и думать не буду.

В третьем туре чемпионата РПЛ «Акрон» и «Спартак» сыграли вничью.

Жедсон перешел в московский клуб из «Бешикташа» за 20 миллионов евро. В будущем стамбульцы могут получить от «красно-белых» еще 7 млн.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:25
У Спартака и деньги в футбол не играют и футболисты тоже. Зато есть уникумы типа Хлусевича которые играют против футбола.
альсато
альсато
вчера в 15:37
Заур прав!..Деньги на поле футбольном не играют...они играют за полем!))))
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:15
Глядя на сметы Реал М., МС, ПСЖ, Барселоны... и их успехи в футбольном ремесле, скажу прямо - мну Вам не верит господин Заур!
Capral
Capral
вчера в 11:08, ред.
Как высказался однажды президент Шахтера Р.Л.Ахметов: "Деньги в футболе не главное, но без них еще хуже..."
Всё верно- дело не в деньгах, а в их количестве. Ну а если серьёзно, то деньги играют огромную роль, но только тогда, когда они вкладываются с умом. Ну купил Спартак дорогого, вероятно качественного футболиста, возможно, купит еще. На Здоровья.
Но кто будет руководить этими игроками, кто будет закладывать им программу действий, кто- амбал?! Так и хочется процитировать Станиславского...
Достаточно вспомнить, какими пришли в Спартак- Бабич, Угальде, Барко, и кем они стали... Даже недавний лидер Спартака, Мартинс, похоже, уже начал деградировать.
Гость
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