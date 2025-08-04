Тренер «Акрона» после матча со «Спартаком»: «Деньги в футбол не играют»

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вчера, 10:43

Главный тренер «Акрона» высказался по поводу того, что «Спартак» заплатил за португальского полузащитника больше, чем стоит вся его команда:

Деньги в футбол не играют – это мы понимаем уже. Здесь нужно уважать возможности клуба, который перед собой ставит цель и задачу – выиграть чемпионат. Наверное, это закономерно. Что касается нас, то мы не должны залезать в карман другим соперникам. В этом нет смысла. Нам надо готовить себя к любому сопернику, не понимая, сколько и какой футболист у них стоит. Я об этом никогда не думал, не думаю и думать не буду.

В третьем туре чемпионата РПЛ «Акрон» и «Спартак» сыграли вничью.

Жедсон перешел в московский клуб из «Бешикташа» за 20 миллионов евро. В будущем стамбульцы могут получить от «красно-белых» еще 7 млн.