Тренер «Акрона» после матча со «Спартаком»: «Деньги в футбол не играют»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу того, что «Спартак» заплатил за португальского полузащитника Жедсона больше, чем стоит вся его команда:
Деньги в футбол не играют – это мы понимаем уже. Здесь нужно уважать возможности клуба, который перед собой ставит цель и задачу – выиграть чемпионат. Наверное, это закономерно. Что касается нас, то мы не должны залезать в карман другим соперникам. В этом нет смысла. Нам надо готовить себя к любому сопернику, не понимая, сколько и какой футболист у них стоит. Я об этом никогда не думал, не думаю и думать не буду.
В третьем туре чемпионата РПЛ «Акрон» и «Спартак» сыграли вничью.
Жедсон перешел в московский клуб из «Бешикташа» за 20 миллионов евро. В будущем стамбульцы могут получить от «красно-белых» еще 7 млн.
Всё верно- дело не в деньгах, а в их количестве. Ну а если серьёзно, то деньги играют огромную роль, но только тогда, когда они вкладываются с умом. Ну купил Спартак дорогого, вероятно качественного футболиста, возможно, купит еще. На Здоровья.
Но кто будет руководить этими игроками, кто будет закладывать им программу действий, кто- амбал?! Так и хочется процитировать Станиславского...
Достаточно вспомнить, какими пришли в Спартак- Бабич, Угальде, Барко, и кем они стали... Даже недавний лидер Спартака, Мартинс, похоже, уже начал деградировать.
Всё верно- дело не в деньгах, а в их количестве. Ну а если серьёзно, то деньги играют огромную роль, но только тогда, когда они вкладываются с умом. Ну купил Спартак дорогого, вероятно качественного футболиста, возможно, купит еще. На Здоровья.
Но кто будет руководить этими игроками, кто будет закладывать им программу действий, кто- амбал?! Так и хочется процитировать Станиславского...
Достаточно вспомнить, какими пришли в Спартак- Бабич, Угальде, Барко, и кем они стали... Даже недавний лидер Спартака, Мартинс, похоже, уже начал деградировать.