Совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф оценил новую базу клуба

вчера, 13:46

Джим Рэтклифф, совладелец «Манчестер Юнайтед», высказался по поводу новой тренировочной базы клуба.

Инвестировать в неё – наше первое решение, когда мы приняли клуб в первом квартале 2024 года. Теперь это открытое пространство, свежее, современное. Это то, что мы хотели. Хоть тренировочная база мирового класса сама по себе не выведет нас на этот уровень, но является одним из ключевых факторов. Теперь она у нас есть.

