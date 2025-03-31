Митрофанов оценил перспективы проведения зимних турниров в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) дал комментарий касательно возможности проведения зимних турниров в России.

Есть ли в России инфраструктура, чтобы провести аналог турниру, который РПЛ проводит в Эмиратах, у себя на юге? В настоящий момент достаточной инфраструктуры для шести команд РПЛ нет. По технологии тренировочного процесса, каждая команда РПЛ в период подготовки в идеале использует два поля, то есть для шести команд нужны 12 полей. Тем не менее, работа идет, например, клуб «Сочи» построил огромный кластер в Адлере, порядка 9 полей, 2 из которых натуральные. Плюс 5 полей на нашей базе в Мацесте, плюс в будущем то, о чем говорил Александр Валерьевич (Дюков, президент РФС — прим. ред.), — центр сборных в поселке Веселое (часть Адлера), где предполагается строительство 12-15 полей, на которых будут тренироваться сборные. Но опять же, к топовым клубам я бы все равно относился с определенным допуском, потому что они ищут идеальные условия. Но инфраструктуру нужно создать, и правительство, РФС для этого многое делают, чтобы в основном наши команды тренировались у нас в стране.