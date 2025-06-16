Сегодня на базе казанского «Рубина» состоялось открытие крытого футбольного манежа.
Объект будет носить имя легендарного тренера в истории клуба — Николая Сентябрева.
В церемонии открытия приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент клуба Марат Сафиуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Это может быть расценено, как оскорбление чувств верующих. И вообще богохульство.
Потому как Говинда - это одно из имён Кришны в Индуизме. Переводится как "Пастух", "Защитник коров".
Символично, что в фермерском хозяйстве - это покровитель животноводства.
У местного клоновода определённо специфическое чувство юмора..
Это может быть расценено, как оскорбление чувств верующих. И вообще богохульство.
Потому как Говинда - это одно из имён Кришны в Индуизме. Переводится как "Пастух", "Защитник коров".
Символично, что в фермерском хозяйстве - это покровитель животноводства.
У местного клоновода определённо специфическое чувство юмора..