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На базе «Рубина» открыли крытый манеж

вчера, 15:59

Сегодня на базе казанского «Рубина» состоялось открытие крытого футбольного манежа.

Объект будет носить имя легендарного тренера в истории клуба — Николая Сентябрева.

В церемонии открытия приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент клуба Марат Сафиуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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Все комментарии
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 21:24
Это правильный подход. Главное, чтобы не забывали, что это только для тренировок.
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 16:17
Кстати, господа-товарищи, с шутками про Говинду советую быть осторожнее.
Это может быть расценено, как оскорбление чувств верующих. И вообще богохульство.
Потому как Говинда - это одно из имён Кришны в Индуизме. Переводится как "Пастух", "Защитник коров".
Символично, что в фермерском хозяйстве - это покровитель животноводства.
У местного клоновода определённо специфическое чувство юмора..
Гость
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