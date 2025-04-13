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В «Ахмате» рассказали, из-за чего погас свет по ходу матча с «Ростовом»

вчера, 12:07
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В пресс-службе «Ахмата» рассказали, из-за чего на стадионе погас свет в ходе матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

В середине второго тайма произошёл сбой электроснабжения на городской подстанции, вследствие чего частично погасли прожекторы (лампы металло‑галогенные) спортивного освещения на стадионе. Лампы частично погасли из‑за напряжения, не все. Для их повторного розжига требуются определённые минуты. Через считанные минуты игра была возобновлена.

На футболистах, которые эти минуты провели в подтрибунном помещении, это никак не сказалось.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 15:51
Город активно строится, поэтому отключение электроснабжения не редкость.
ABir
ABir
вчера в 13:16
В Грозном на стадионе не впервые свет гаснет. Бывает.
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t6kt54q6yp3x
вчера в 12:14
У всех бывают технические неполадки, главное, чтобы их не было как у судьи Иванова из Ростова.
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