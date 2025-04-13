В «Ахмате» рассказали, из-за чего погас свет по ходу матча с «Ростовом»

В пресс-службе «Ахмата» рассказали, из-за чего на стадионе погас свет в ходе матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

В середине второго тайма произошёл сбой электроснабжения на городской подстанции, вследствие чего частично погасли прожекторы (лампы металло‑галогенные) спортивного освещения на стадионе. Лампы частично погасли из‑за напряжения, не все. Для их повторного розжига требуются определённые минуты. Через считанные минуты игра была возобновлена.

На футболистах, которые эти минуты провели в подтрибунном помещении, это никак не сказалось.