Сычёв назвал основные проблемы с футболом в Сибири

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России, нынешний президент омского «Иртыша» прокомментировал слова российского полузащитника «Монако» о состоянии футбола в Сибири.

Недавно хавбек в интервью «Чемпионату», отвечая на вопрос о том, можно ли решить проблему с ухудшающимся состоянием футбольного поля в Калтане, которое появилось за счёт средств с солидарных выплат игрока, сказал следующее:

Мне кажется – нет. Не решить. Там всё очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут – всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придёт. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем всё равно.

Сычёв прокомментировал:

Конечно, видел слова Головина о состоянии футбола в Сибири. Я глубоко погружён в сибирский футбол. Классно, что Головин поднимает этот вопрос – это важно. Сибирский регион всегда был богат на таланты.

Нынешняя ситуация действительно печальная. Если Головин хочет сделать что-то полезное [для футбола в Сибири], то я с удовольствием помогу и расскажу, как эту ситуацию можно разрешить.

Основные проблемы – не хватает инфраструктуры и квалификации детских тренеров, а также зарплаты. Например, в Омске зарплата тренера – 18-20 тысяч рублей. Им приходится брать по 3-4 группы детей, чтобы выжить. И как тренер может воспитать кого-то [в таких условиях]?

Поменять ситуацию может внимание властей: программы, гранты, поля, манежи. Всё на поверхности. Конечно, я поднимал этот вопрос. Власти отвечают, что ситуация в стране сейчас сложная.

Мы стараемся и работаем в нынешних реалиях. Но пока нет возможности реализовать все те задумки, которые есть. Руки не опускаем, ищем альтернативные источники финансирования: небезразличных людей, бизнесменов. Грубо говоря, в каждом городе должен появиться свой Галицкий, чтобы строились манежи, давалось социальное время, тренеры получали хорошие зарплаты и уделяли внимание квалификации, учились. Тренер должен быть погружён в футбол, а не думать только о том, как семью прокормить. Вопросов много, и у меня есть желание этим заниматься, приносить пользу своему региону. Если у Головина будет время, то обсудим этот вопрос.