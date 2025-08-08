Soccer.ru
Агент Кисляка — об интересе «Фенербахче» к игроку: «Его там хорошо знают»

вчера, 16:37

Агент Александр Маньяков, представляющий дела полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о том, что интерес к футболисту проявлял главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Всё согласовано с Моуриньо». То есть тренер Матвея знает, его реально ждали. Согласился бы Кисляк на трансфер, если бы «армейцы» разрешили вести переговоры? Конечно, ему было бы интересно с Жозе поработать, он этого и не скрывает. Но что мне нравится в Матвее, так это его здравая позиция. Он говорит, что раз не получилось перейти, то ничего страшного, здесь будет доказывать. Он счастлив в ЦСКА.

В минувшем сезоне Кисляк сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:39, ред.
Матвей здраво рассуждает, делает правильные выводы. Молодец,
he6ay4xz8djr
he6ay4xz8djr
вчера в 17:35
Еще играть толком не начал, а его уже везде знают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:51
У Моуриньо Фенер на моей памяти 22-й клуб. Он долго нигде не задерживается. Видимо его лучшие годы давно позади. К такому тренеру идти нельзя. Его в любой момент снимут и возникнут проблемы.
