Агент Кисляка — об интересе «Фенербахче» к игроку: «Его там хорошо знают»

Агент Александр Маньяков, представляющий дела полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о том, что интерес к футболисту проявлял главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо.
Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Всё согласовано с Моуриньо». То есть тренер Матвея знает, его реально ждали. Согласился бы Кисляк на трансфер, если бы «армейцы» разрешили вести переговоры? Конечно, ему было бы интересно с Жозе поработать, он этого и не скрывает. Но что мне нравится в Матвее, так это его здравая позиция. Он говорит, что раз не получилось перейти, то ничего страшного, здесь будет доказывать. Он счастлив в ЦСКА.
В минувшем сезоне Кисляк сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.