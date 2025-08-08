Агент Кисляка — об интересе «Фенербахче» к игроку: «Его там хорошо знают»

Агент , представляющий дела полузащитника ЦСКА , высказался о том, что интерес к футболисту проявлял главный тренер «Фенербахче» .

Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Всё согласовано с Моуриньо». То есть тренер Матвея знает, его реально ждали. Согласился бы Кисляк на трансфер, если бы «армейцы» разрешили вести переговоры? Конечно, ему было бы интересно с Жозе поработать, он этого и не скрывает. Но что мне нравится в Матвее, так это его здравая позиция. Он говорит, что раз не получилось перейти, то ничего страшного, здесь будет доказывать. Он счастлив в ЦСКА .