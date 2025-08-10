Soccer.ru
Благотворительность

Мюллер выставил на аукцион уникальные вещи для помощи детям

вчера, 10:49

Нападающий «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер организовал аукцион на платформе United Charity.

Немецкий футболист выставил на продажу уникальные вещи: свою первую футболку в «Ванкувере», бутсы с автографом, угловой флажок со своего последнего домашнего матча в составе «Баварии», свою скульптуру из дуба в натуральную величину, а также многое другое.

Все вырученные на аукционе средства будут направлены в фонд Nicolaidis YoungWings, который помогает в Германии детям и подросткам, оставшимся без родителей.

Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:11
Респект, легенда.
Другой бы оставил эти доспехи и размахивал бы своим прошлым перед гостями
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Это хорошее дело. Но почему бы просто не выделить пару лямов со своего кармана для фонда??
Гость
