Мюллер выставил на аукцион уникальные вещи для помощи детям

вчера, 10:49

Нападающий «Ванкувер Уайткепс» организовал аукцион на платформе United Charity.

Немецкий футболист выставил на продажу уникальные вещи: свою первую футболку в «Ванкувере», бутсы с автографом, угловой флажок со своего последнего домашнего матча в составе «Баварии», свою скульптуру из дуба в натуральную величину, а также многое другое.

Все вырученные на аукционе средства будут направлены в фонд Nicolaidis YoungWings, который помогает в Германии детям и подросткам, оставшимся без родителей.