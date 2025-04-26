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Фонд Акинфеева поможет в ремонте спортивного зала для детей из Башкирии

сегодня, 14:05

Недавно стало известно, что благотворительный фонд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева связался с представителями телеграм-канал Shot, предлагая помощь детской команде «Альтаир» из поселка Алексеевка в Уфимском районе.

В рамках этой поддержки планируется отремонтировать спортзал, приобрести экипировку и покрыть расходы на участие в международном турнире «Кубок Игоря Акинфеева», который пройдет на «Арене Химки» в середине августа.

Позже данную информацию подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Когда он увидел новость про команду из поселка Алексеевка, вместе с соратниками по его турниру и по фонду «Страна футбола», сразу же было принято решение помочь мальчикам, а также, чтобы они побывали в Химках на августовском турнире Игоря Акинфеева. Коллеги из фонда уже на связи с командой ребят, первым делом уже закупаются форма и мячи, впереди процесс улучшения условий тренировок и, конечно, встреча в Москве с Игорем.

Фонд Акинфеева поможет в ремонте спортивного зала для детей из Башкирии

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:33
Игорь даже за пределами поля проводит невероятную работу, побольше бы таких людей.
Но у меня возникает другой вопрос в городе есть инстанции которые должны этим заниматся? ЖКХ которая в порядок привела водосток. Ждали получается Акинфеева
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:26
Красавчик тёзка. Хорошие дела во благо. 🙏
Гость
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