Фонд Акинфеева поможет в ремонте спортивного зала для детей из Башкирии

Недавно стало известно, что благотворительный фонд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева связался с представителями телеграм-канал Shot, предлагая помощь детской команде «Альтаир» из поселка Алексеевка в Уфимском районе.
В рамках этой поддержки планируется отремонтировать спортзал, приобрести экипировку и покрыть расходы на участие в международном турнире «Кубок Игоря Акинфеева», который пройдет на «Арене Химки» в середине августа.
Позже данную информацию подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Когда он увидел новость про команду из поселка Алексеевка, вместе с соратниками по его турниру и по фонду «Страна футбола», сразу же было принято решение помочь мальчикам, а также, чтобы они побывали в Химках на августовском турнире Игоря Акинфеева. Коллеги из фонда уже на связи с командой ребят, первым делом уже закупаются форма и мячи, впереди процесс улучшения условий тренировок и, конечно, встреча в Москве с Игорем.
Но у меня возникает другой вопрос в городе есть инстанции которые должны этим заниматся? ЖКХ которая в порядок привела водосток. Ждали получается Акинфеева
Но у меня возникает другой вопрос в городе есть инстанции которые должны этим заниматся? ЖКХ которая в порядок привела водосток. Ждали получается Акинфеева