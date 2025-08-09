Средства от продажи футболок Жоты пойдут в благотворительный фонд

«Ливерпуль» отметил рекордный старт нового 10-летнего сотрудничества с adidas.
За последнюю неделю было продано больше домашней и выездной формы, чем когда-либо прежде. Продажи домашней формы превысили прошлогодние показатели более чем на 700%, заказы поступили из 150 стран.
80% покупок были совершены через онлайн-платформы клуба, а флагманский магазин мерсисайдцев на стадионе «Энфилд» провёл самую загруженную неделю в истории, открывшись после ремонта как раз к запуску новой формы.
Клуб также зафиксировал большую активность по просмотру контента в социальных сетях, посвящённого запуску формы, что сделало презентацию комплекта самой популярной в АПЛ в сезоне 2025/26.
Футболки с именем и номером полузащитника Флориана Вирца, перешедшего из «Байера» этим летом, стали самыми продаваемыми за последние семь дней.
Далее следуют комплекты, которые болельщики захотели приобрести в память о погибшем в июле нападающем Диогу Жоте. Вся прибыль от продажи таких форм в официальных магазинах клуба, интернет-магазине «красных» и интернет-магазинах adidas будет направлена в фонд LFC Foundation, официальную благотворительную организацию чемпионов Англии. Фонд намерен создать программу развития массового футбола в честь Диогу Жоты.