Средства от продажи футболок Жоты пойдут в благотворительный фонд

вчера, 08:35

«Ливерпуль» отметил рекордный старт нового 10-летнего сотрудничества с adidas.

За последнюю неделю было продано больше домашней и выездной формы, чем когда-либо прежде. Продажи домашней формы превысили прошлогодние показатели более чем на 700%, заказы поступили из 150 стран.

80% покупок были совершены через онлайн-платформы клуба, а флагманский магазин мерсисайдцев на стадионе «Энфилд» провёл самую загруженную неделю в истории, открывшись после ремонта как раз к запуску новой формы.

Клуб также зафиксировал большую активность по просмотру контента в социальных сетях, посвящённого запуску формы, что сделало презентацию комплекта самой популярной в АПЛ в сезоне 2025/26.

Футболки с именем и номером полузащитника Флориана Вирца, перешедшего из «Байера» этим летом, стали самыми продаваемыми за последние семь дней.

Далее следуют комплекты, которые болельщики захотели приобрести в память о погибшем в июле нападающем Диогу Жоте. Вся прибыль от продажи таких форм в официальных магазинах клуба, интернет-магазине «красных» и интернет-магазинах adidas будет направлена в фонд LFC Foundation, официальную благотворительную организацию чемпионов Англии. Фонд намерен создать программу развития массового футбола в честь Диогу Жоты.

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:52
Это хорошее дело.Молодцы!!!
Гость
