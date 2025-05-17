«Оренбург» выйдет на матч с «Краснодаром» в уникальной форме

Игроки «Оренбурга» выйдут на матч 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» в особенной форме.
На днях клуб посетили ребята с ментальными нарушениями, подарив команде свои рисунки. Футболисты оценили творчество, рисунки были нанесены на игровые футболки, в которых команда и выйдет на сегодняшнюю встречу.
Чем Оренбург поддержал больных ребят ? Абонементы выдал на игры команды? Мячи подарил ?
Чем Оренбург поддержал больных ребят ? Абонементы выдал на игры команды? Мячи подарил ?
А вот насмехаться над этим большое кощунство, это могут только люди у которых сердца нет!!!
А вот насмехаться над этим большое кощунство, это могут только люди у которых сердца нет!!!
Они не пропадут в первой лиге и вернутся успешно!
Они не пропадут в первой лиге и вернутся успешно!