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«Оренбург» выйдет на матч с «Краснодаром» в уникальной форме

вчера, 12:21
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Игроки «Оренбурга» выйдут на матч 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» в особенной форме.

На днях клуб посетили ребята с ментальными нарушениями, подарив команде свои рисунки. Футболисты оценили творчество, рисунки были нанесены на игровые футболки, в которых команда и выйдет на сегодняшнюю встречу.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:07
Байкалу.

Чем Оренбург поддержал больных ребят ? Абонементы выдал на игры команды? Мячи подарил ?
100лет
100лет
вчера в 13:42
Пожелаем удачи Оренбургу...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:08
Оренбург поддержал больных ребят, за это им только спасибо можно сказать молодцы мужики.
А вот насмехаться над этим большое кощунство, это могут только люди у которых сердца нет!!!
Capral
Capral
вчера в 12:51, ред.
Если я правильно понял, рука- это знак разлуки с вышкой?
112910415
112910415
вчера в 12:37
Оренбург полон жизни!
Они не пропадут в первой лиге и вернутся успешно!
p4bveba2htwe
p4bveba2htwe
вчера в 12:24
Может поможет в игре???
Гость
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