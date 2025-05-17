«Оренбург» выйдет на матч с «Краснодаром» в уникальной форме

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вчера, 12:21

Игроки «Оренбурга» выйдут на матч 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» в особенной форме.

На днях клуб посетили ребята с ментальными нарушениями, подарив команде свои рисунки. Футболисты оценили творчество, рисунки были нанесены на игровые футболки, в которых команда и выйдет на сегодняшнюю встречу.