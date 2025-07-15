Ребич погасил долги своих соседей в родном селе и строит там детский сад

Нападающий итальянского «Лечче» Анте Ребич помог жителям своего родного села.
Как сообщает источник, 31-летний хорват рос в сложных условиях и дал слово помочь своему селу, если у него получится прорваться в футболе. Недавно Ребич погасил все кредиты и долги, накопленные жителями (заплатил за 500 человек), а также начал строительство детского сада. Этот поступок оказал большое влияние на местное сообщество.
Напомним, что Ребич выступает в «Лечче» с августа 2024 года.
А вот меня всегда гложит один вопрос, возникающий при чтении таких благих поступков:
- А в процентном отношении, от всех доходов Ребича, сколько он "кинул" на благотворительность?
Иной раз пенсионер пол пенсии отдаст на благое дело - все молчат, а другой человек (богатенький Буратино) 1%...
Но за первого только его жена скажет....
А за второго - пол мира...
А вот меня всегда гложит один вопрос, возникающий при чтении таких благих поступков:
- А в процентном отношении, от всех доходов Ребича, сколько он "кинул" на благотворительность?
Иной раз пенсионер пол пенсии отдаст на благое дело - все молчат, а другой человек (богатенький Буратино) 1%...
Но за первого только его жена скажет....
А за второго - пол мира...