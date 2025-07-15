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ГлавнаяНовостиБлаготворительностьИталия. Серия А 2025/2026

Ребич погасил долги своих соседей в родном селе и строит там детский сад

вчера, 12:13

Нападающий итальянского «Лечче» Анте Ребич помог жителям своего родного села.

Как сообщает источник, 31-летний хорват рос в сложных условиях и дал слово помочь своему селу, если у него получится прорваться в футболе. Недавно Ребич погасил все кредиты и долги, накопленные жителями (заплатил за 500 человек), а также начал строительство детского сада. Этот поступок оказал большое влияние на местное сообщество.

Напомним, что Ребич выступает в «Лечче» с августа 2024 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
простое человеческое благородство - оно вот такое !
Шуня771
Шуня771 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:20
Меня интересовал %, а не его доход, а так с Вами согласен.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:07
Ребич вряд ли настолько богат, чтоб помощь 500 людямм не сказалась бы на его доходах. Все же игрок среднего пошива. Играет тем более в Италии, где не сумасшедшие зарплаты. Да, по нашим меркам он богат. Но точно не супербогач.
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:25
Безусловно Ребичу скажут спасибо земляки.
А вот меня всегда гложит один вопрос, возникающий при чтении таких благих поступков:
- А в процентном отношении, от всех доходов Ребича, сколько он "кинул" на благотворительность?
Иной раз пенсионер пол пенсии отдаст на благое дело - все молчат, а другой человек (богатенький Буратино) 1%...
Но за первого только его жена скажет....
А за второго - пол мира...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:41
Думаю, это очень хороший и добрый поступок со стороны Ребича. Респект ему! Большой души человек. У футболистов благодаря огромным зарплатам есть возможности совершать такие благие дела и хотелось бы слышать больше подобных новостей.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:09
Теперь ему можно и в политику. Надо же, заплатил долги и кредиты за пятьсот человек. А детский сад тоже удовольствие не из дешёвых.
Niagara
Niagara
вчера в 12:49
представляю счастье этих соседей
AKH
AKH
вчера в 12:46
Молодец чел... Очень хороший поступок. Жаль таких людей кот наплакал...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:18
Молодец Ребич, побольше бы таких людей
Гость
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