Ребич погасил долги своих соседей в родном селе и строит там детский сад

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вчера, 12:13

Нападающий итальянского «Лечче» помог жителям своего родного села.

Как сообщает источник, 31-летний хорват рос в сложных условиях и дал слово помочь своему селу, если у него получится прорваться в футболе. Недавно Ребич погасил все кредиты и долги, накопленные жителями (заплатил за 500 человек), а также начал строительство детского сада. Этот поступок оказал большое влияние на местное сообщество.

Напомним, что Ребич выступает в «Лечче» с августа 2024 года.