На формах участников плей-офф Чемпионшипа появятся специальные нашивки

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сегодня, 01:06

Игроки клубов Английской футбольной лиги (Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два), попавших в плей-офф в нынешнем сезоне, будут носить на футболках специально разработанные нарукавные нашивки с красным сердцем, вдохновлённые логотипом British Heart Foundation — благотворительной организации, занимающейся исследованиями сердечно-сосудистых заболеваний.

Нашивки с посланием «Каждая минута имеет значение» поддержат кампанию, проводимую Sky Bet в партнёрстве с BHF, призванную снабдить футбольных болельщиков уверенностью и навыками проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).

Отмечается, что кампания, стартовавшая накануне плей-офф прошлого сезона, нашла отклик в футбольном сообществе, успешно вдохновив более 290 тысяч человек начать обучение СЛР.

Sky Bet, пообещавшая пожертвовать до 3 миллионов фунтов стерлингов на поддержку жизненно важной работы BHF, будет выделять 10 000 фунтов стерлингов на финансирование миссий организации каждый раз, когда будет забит гол.