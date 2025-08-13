Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

1755035739

сегодня, 00:55

Завершились все ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Фенербахче», главным тренером которого является , обыграл «Фейеноорд», возглавляемый со счётом 5:2 (первая игра — 1:2).

«Црвена Звезда», где выступает бывший защитник московского «Локомотива» , сыграла вничью с «Лехом» 1:1, но по сумме двух встреч (первый поединок команда из Белграда выиграла 3:1) прошла дальше.

«Кайрат» и «Слован» из Братиславы обменялись минимальными домашними победами (1:0) и довели дело до серии пенальти, где лучше оказались представители Казахстана (4:3). Для «Кайрата» выход в четвёртый отборочный раунд ЛЧ является лучшим в истории клуба.

Остальные результаты следующие:

Путь чемпионов:

«Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Северная Македония) — 5:1 (первый матч — 1:0).

«Пафос» (Кипр) — «Динамо» Киев (Украина) — 2:0 (первый матч — 1:0).

«Копенгаген» (Дания) — «Мальме» (Швеция) — 5:0 (первый матч — 0:0)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:0 (первый матч — 0:0)

Путь представителей лиг:

«Виктория» Пльзень (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (первый матч — 0:3)

«Брюгге» (Бельгия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (первый матч — 1:0)

«Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция) — 2:0 (первый матч — 2:0).

В раунде плей-офф сложились следующие пары:

Путь чемпионов:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр)

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)

«Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг:

«Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия)

Первые поединки пройдут 19 и 20 августа, ответные — 26 и 27 августа.