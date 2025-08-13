Soccer.ru
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:55

Завершились все ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Фенербахче», главным тренером которого является Жозе Моуриньо, обыграл «Фейеноорд», возглавляемый Робином ван Перси со счётом 5:2 (первая игра — 1:2).

«Црвена Звезда», где выступает бывший защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, сыграла вничью с «Лехом» 1:1, но по сумме двух встреч (первый поединок команда из Белграда выиграла 3:1) прошла дальше.

«Кайрат» и «Слован» из Братиславы обменялись минимальными домашними победами (1:0) и довели дело до серии пенальти, где лучше оказались представители Казахстана (4:3). Для «Кайрата» выход в четвёртый отборочный раунд ЛЧ является лучшим в истории клуба.

Остальные результаты следующие:

Путь чемпионов:

«Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Северная Македония) — 5:1 (первый матч — 1:0).

«Пафос» (Кипр) — «Динамо» Киев (Украина) — 2:0 (первый матч — 1:0).

«Копенгаген» (Дания) — «Мальме» (Швеция) — 5:0 (первый матч — 0:0)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:0 (первый матч — 0:0)

Путь представителей лиг:

«Виктория» Пльзень (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (первый матч — 0:3)

«Брюгге» (Бельгия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (первый матч — 1:0)

«Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция) — 2:0 (первый матч — 2:0).

В раунде плей-офф сложились следующие пары:

Путь чемпионов:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр)

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)

«Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг:

«Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия)

Первые поединки пройдут 19 и 20 августа, ответные — 26 и 27 августа.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:03
Зенита не хватает, они бы щас там всем показали кулькину мать!!)))
Вещий
Вещий
сегодня в 07:10
Поздравляю кто прошел дальше.... будет на что посмотреть.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 06:55
Что за ...!????
Кто это придумал ??
Путь представителей лиг !???
Путь чемпионов ...
Еще надо было придумать путь команд когда либо выигрывающих национальный суперкубок
Ну что за бред
"Надо больше золота "!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:48
Некоторые пары выглядят довольно солидно...
Comentarios
Comentarios ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 06:39
Феенорд хорошо играл их прошли. Думаю могут
ABir
ABir
сегодня в 06:16
Фенербахче с Бенфикой - игра достойная основного раунда ЛЧ
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:53
Сомневаюсь я что Фенербахче пройдёт дальше...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:42
Интересно будет понаблюдать за Пафосом , сможет ли пройти дальше?
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 03:03
Большинство пар ровные. Матчи обещают быть интересные.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:14
за Карабах, Кайрат, Базель и Буде Глимт ))
Гость
