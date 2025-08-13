Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Завершились все ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Фенербахче», главным тренером которого является Жозе Моуриньо, обыграл «Фейеноорд», возглавляемый Робином ван Перси со счётом 5:2 (первая игра — 1:2).
«Црвена Звезда», где выступает бывший защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, сыграла вничью с «Лехом» 1:1, но по сумме двух встреч (первый поединок команда из Белграда выиграла 3:1) прошла дальше.
«Кайрат» и «Слован» из Братиславы обменялись минимальными домашними победами (1:0) и довели дело до серии пенальти, где лучше оказались представители Казахстана (4:3). Для «Кайрата» выход в четвёртый отборочный раунд ЛЧ является лучшим в истории клуба.
Остальные результаты следующие:
Путь чемпионов:
«Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Северная Македония) — 5:1 (первый матч — 1:0).
«Пафос» (Кипр) — «Динамо» Киев (Украина) — 2:0 (первый матч — 1:0).
«Копенгаген» (Дания) — «Мальме» (Швеция) — 5:0 (первый матч — 0:0)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:0 (первый матч — 0:0)
Путь представителей лиг:
«Виктория» Пльзень (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (первый матч — 0:3)
«Брюгге» (Бельгия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (первый матч — 1:0)
«Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция) — 2:0 (первый матч — 2:0).
В раунде плей-офф сложились следующие пары:
Путь чемпионов:
«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр)
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)
«Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания)
Путь представителей лиг:
«Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия)
Первые поединки пройдут 19 и 20 августа, ответные — 26 и 27 августа.
Кто это придумал ??
Путь представителей лиг !???
Путь чемпионов ...
Еще надо было придумать путь команд когда либо выигрывающих национальный суперкубок
Ну что за бред
"Надо больше золота "!
