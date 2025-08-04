Прошла жеребьёвка плей-офф раунда Лиги Европы

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.
Окончательный состав пар станет известен 12 августа после завершения ответных встреч третьего отборочного раунда.
На заключительной стадии квалификации ЛЕ участниками турнира станут шесть неудачников третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Первые матчи плей-офф раунда состоятся 21 августа, а ответные – 28 августа.
Результаты жеребьевки выглядят так:
«Хамрун» (Мальта)/«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – проигравший в паре «Динамо» (Киев, Украина)/«Пафос» (Кипр)
Проигравший в паре «Шкендия» (Македония)/«Карабах» (Азербайджан) – проигравший в паре «Ференцварош» (Венгрия)/«Лудогорец» (Болгария)
Проигравший в паре «Кайрат» (Казахстан)/«Слован» (Братислава, Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария)
Проигравший в паре «Мальмё» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания) – «Сигма» (Чехия)
«Панатинаикос» (Греция)/«Шахтёр» (Украина) – «Самсунспор» (Турция)
«Абердин» (Шотландия) – «ФКСБ» (Румыния)/«Дрита» (Косово)
Проигравший в паре «Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) – «Генк» (Бельгия)
«Фредрикстад» (Норвегия)/«Мидтьюлланн» (Дания) – «РФШ» (Латвия)/«КуПС» (Финляндия)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Ноа» (Армения) – «ЧФР» (Румыния)/«Брага» (Португалия)
«Зриньски» (Босния)/«Брейдаблик» (Исландия) – «Серветт» (Швейцария)/«Утрехт» (Нидерланды)
«Хекен» (Швеция)/«Бранн» (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр)/«Легия» (Польша)
«Риека» (Хорватия)/«Шелбурн» (Ирландия) – ПАОК (Греция)/«Вольфсберг» (Австрия)
САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ ДЛЯ МЕНЯ ,НЕ ЗНАЮ ,ПОЧЕМУ...
САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ ДЛЯ МЕНЯ ,НЕ ЗНАЮ ,ПОЧЕМУ...