Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года состоится 5 декабря в Лас-Вегасе (США).
Ожидается, что мероприятие пройдет в зале «Сфера», который является самым большим сферическим сооружением в мире и вмещает 17 000 человек.
Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Лас Вегас не получил матчи ЧМ 2026, зато свое возьмет в церемонии жеребьевки.
вот увидите, после каждого шара будут обязательные рекламные паузы)))
Лас Вегас не получил матчи ЧМ 2026, зато свое возьмет в церемонии жеребьевки.
вот увидите, после каждого шара будут обязательные рекламные паузы)))