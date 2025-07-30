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Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026

сегодня, 00:41

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года состоится 5 декабря в Лас-Вегасе (США).

Ожидается, что мероприятие пройдет в зале «Сфера», который является самым большим сферическим сооружением в мире и вмещает 17 000 человек.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Перевод с espn.com
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adekvat
adekvat
сегодня в 07:50
Последняя строка слова чемпионат букву Т пропустили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:16
американцы нация шоуменов.
Лас Вегас не получил матчи ЧМ 2026, зато свое возьмет в церемонии жеребьевки.
вот увидите, после каждого шара будут обязательные рекламные паузы)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Это шарада такая...)
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:47
Нагретые шары будут катать в шаре))
Гость
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