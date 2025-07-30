Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026

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сегодня, 00:41

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года состоится 5 декабря в Лас-Вегасе ( США ).

Ожидается, что мероприятие пройдет в зале «Сфера», который является самым большим сферическим сооружением в мире и вмещает 17 000 человек.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.