Состоялась жеребьёвка плей-офф раунда Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.
Окончательный состав пар определится по итогам третьего отборочного раунда. Первые матчи пройдут 5 и 6 августа, а ответные – 12 августа.
Первые матчи плей-офф раунда ЛЧ состоятся 19 и 20 августа. Ответные встречи пройдут 26 и 27 августа.
Вот какими получились результаты:
Путь чемпионов
«Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) – «Шкендия» (Македония)/«Карабах» (Азербайджан)
«Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) – «Динамо» (Киев, Украина)/«Пафос» (Кипр)
«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)/«Слован» (Словакия)
«Базель» (Швейцария) – «Мальме» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания)
Путь представителей лиг
«Фейеноорд» (Нидерланды)/«Фенербахче» (Турция) – «Ницца» (Франция)/«Бенфика» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия)/«Виктория» (Чехия) – «Зальцбург» (Австрия)/«Брюгге» (Бельгия)
Но если случится чудо и молния шарахнет по всем игрокам Бенфики, Фейеноорд просто сожрет их с потрохами..
Но если случится чудо и молния шарахнет по всем игрокам Бенфики, Фейеноорд просто сожрет их с потрохами..
но сперва надо пройти македонцев.
думаю, Црвена Звезда и Динамо Киев равны.
надеюсь. киевляне победят.
Селтик и Базель на порядок сильней.
как и Бенфика с Зальцбург.
и поболею за норвежский Буде Глимт))
но сперва надо пройти македонцев.
думаю, Црвена Звезда и Динамо Киев равны.
надеюсь. киевляне победят.
Селтик и Базель на порядок сильней.
как и Бенфика с Зальцбург.
и поболею за норвежский Буде Глимт))