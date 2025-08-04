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Состоялась жеребьёвка плей-офф раунда Лиги чемпионов

вчера, 13:29

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Окончательный состав пар определится по итогам третьего отборочного раунда. Первые матчи пройдут 5 и 6 августа, а ответные – 12 августа.

Первые матчи плей-офф раунда ЛЧ состоятся 19 и 20 августа. Ответные встречи пройдут 26 и 27 августа.

Вот какими получились результаты:

Путь чемпионов

«Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) – «Шкендия» (Македония)/«Карабах» (Азербайджан)

«Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) – «Динамо» (Киев, Украина)/«Пафос» (Кипр)

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)/«Слован» (Словакия)

«Базель» (Швейцария) – «Мальме» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг

«Фейеноорд» (Нидерланды)/«Фенербахче» (Турция) – «Ницца» (Франция)/«Бенфика» (Португалия)

«Рейнджерс» (Шотландия)/«Виктория» (Чехия) – «Зальцбург» (Австрия)/«Брюгге» (Бельгия)

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 18:14
Мальмё - Копенгаген -- самые выгодные с финансовой точки зрения встречи. Жители этих городов ездят друг к другу каждый день как в соседний двор в магазин сходить. Пересёк шикарный Эресуннский мост и ты в точке назначения.
AKH
AKH
вчера в 15:47, ред.
Ницца :) Они убились, что бы попасть в эти стыки и проиграть оба матча :) Даже убитый Лион бился бы как зверь и с Бенфикой и дальше. А вот Ницца просто раздвинет ноги. Прогноз 0:1+ дома, 0:3+ на выезде..

Но если случится чудо и молния шарахнет по всем игрокам Бенфики, Фейеноорд просто сожрет их с потрохами..
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Comentarios
вчера в 14:40
Фенербахче наверное выделяется и Рейнджерс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:25
у Карабаха отличные шансы, болгары или венгры проходимы.
но сперва надо пройти македонцев.
думаю, Црвена Звезда и Динамо Киев равны.
надеюсь. киевляне победят.
Селтик и Базель на порядок сильней.
как и Бенфика с Зальцбург.
и поболею за норвежский Буде Глимт))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:45
Пока это еще все предварительная стадия. А вот когда начнутся игры полуфиналов, вот и в бой вступят Реал, МС, Интер, Барса, Ливер, Арсенал. ПСЖ. вот тогда "звезды" Газпрома и затоскуют, поняв чего их лишили, заманив к "юбиляру".
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