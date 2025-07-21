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Прошла жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2025/26

вчера, 16:32

21 июля в Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Даты и время первых и ответных матчей будут объявлены до 25 июля.

Путь чемпионов:

РФШ (Латвия)/«Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)/«Дрита» (Косово);

КуПС (Финляндия)/«Кайрат» (Казахстан) — «Слован» Братислава (Словакия)/«Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина);

«Лех» Познань (Польша)/«Брейдаблик» (Исландия) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Црвена Звезда» (Сербия);

«Риека» (Хорватия)/«Лудогорец» (Болгария) — «Ноа» (Армения)/«Ференцварош» (Венгрия);

«Хамрун Спартанс» (Мальта)/«Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр)/«Маккаби» Тель-Авив (Израиль);

«Шкендия» (Северная Македония)/ФКСБ (Румыния) — «Шелбурн» (Ирландия)/«Карабах» (Азербайджан).

Путь представителей лиг:

«Бранн» (Норвегия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);

«Рейнджерс» (Шотландия)/«Панатинаикос» (Греция) — «Виктория» Пльзень (Чехия)/«Серветт» (Швейцария);

«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция).

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:08
поболею за Кайрат и Динамо Киев
shlomo
shlomo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Добра Вам! ... тут пока что две интриги... опять Моуру не совсем повезло со жребием и если вылетит с такими вложениями в первом же раунде могут и уволить его в августе.... ну и Мальта с Кипром даже не смешно...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:49
В пути представителей лиг всё весьма интересно, особенно Фейеноорд - Фенербахче и возможная пара Ред Булл Зальцбург - Брюгге, в пути чемпионов тоже есть интересные пары и возможные будущие пары, например Мальме - Копенгаген, Лех Познань - Црвена Звезда и Лудогорец - Ференцварош.
Гость
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