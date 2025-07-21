Прошла жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2025/26

21 июля в Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.
Даты и время первых и ответных матчей будут объявлены до 25 июля.
Путь чемпионов:
РФШ (Латвия)/«Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)/«Дрита» (Косово);
КуПС (Финляндия)/«Кайрат» (Казахстан) — «Слован» Братислава (Словакия)/«Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина);
«Лех» Познань (Польша)/«Брейдаблик» (Исландия) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Црвена Звезда» (Сербия);
«Риека» (Хорватия)/«Лудогорец» (Болгария) — «Ноа» (Армения)/«Ференцварош» (Венгрия);
«Хамрун Спартанс» (Мальта)/«Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр)/«Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
«Шкендия» (Северная Македония)/ФКСБ (Румыния) — «Шелбурн» (Ирландия)/«Карабах» (Азербайджан).
Путь представителей лиг:
«Бранн» (Норвегия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);
«Рейнджерс» (Шотландия)/«Панатинаикос» (Греция) — «Виктория» Пльзень (Чехия)/«Серветт» (Швейцария);
«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция).