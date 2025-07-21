Стал известен соперник ПАОКа Оздоева и Чалова в 3-м раунде отбора ЛЕ

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вчера, 16:56

21 июля в Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26.

Путь чемпионов:

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Црвена Звезда» (Сербия) — «Ноа» (Армения)/«Ференцварош» (Венгрия);

«Риека» (Хорватия)/«Лудогорец» (Болгария) — «Шелбурн» (Ирландия)/«Карабах» (Азербайджан);

РФШ (Латвия)/«Мальме» (Швеция) — КуПС (Финляндия)/«Кайрат» (Казахстан);

«Хамрун Спартанс» (Мальта)/«Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр)/«Маккаби» Тель-Авив (Израиль);

«Слован» Братислава (Словакия)/«Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Лех» Познань (Польша)/«Брейдаблик» (Исландия);

«Шкендия» (Северная Македония)/ ФКСБ (Румыния) — «Копенгаген» (Дания)/«Дрита» (Косово);

Основной путь:

«Целе» (Словения)/ АЕК Ларнака (Кипр) — «Баник» (Чехия)/«Легия» (Польша);

«Фредрикстад» (Норвегия) — «Мидтьюлланд» (Дания)/«Хиберниан» (Шотландия);

«Лугано» (Швейцария)/ЧФР (Румыния) — «Левски» (Болгария)/«Брага» (Португалия);

ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия);

«Виктория» Пльзень (Чехия)/«Серветт» (Швейцария) — «Шериф» (Молдавия)/«Утрехт» (Нидерланды);

«Андерлехт» (Бельгия)/«Хэкен» (Швеция) — «Бранн» (Норвегия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия);

«Рейнджерс» (Шотландия)/«Панатинаикос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция)/«Шахтёр» (Украина).

В составе ПАОКа выступают российские футболисты и .

Матчи пройдут 7 и 14 августа. Время начала игр будет объявлено до 25 июля.