Энрике оценил Шевалье и Сафонова в составе «Пари Сен-Жермен»

1755155160

сегодня, 10:06

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» после матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» высказался по поводу голкиперов своей команды и .

Я очень доволен тем, как Шевалье завершил встречу, это было важно для него. Очень доволен его игрой, а также наличием в нашем составе Матвея Сафонова. Мы стараемся прогрессировать, я думаю, что в этом сезоне мы будем играть лучше. Первый матч выдался тяжёлым, но Лукас проявил характер и мастерство, присущее футболисту ПСЖ .

Напомним, что парижане победили в серии пенальти после ничьей в основное время (2:2, 4:3 по пен.).