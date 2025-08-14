 
Энрике оценил Шевалье и Сафонова в составе «Пари Сен-Жермен»

сегодня, 10:06

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» высказался по поводу голкиперов своей команды Лукаса Шевалье и Матвея Сафонова.

Я очень доволен тем, как Шевалье завершил встречу, это было важно для него. Очень доволен его игрой, а также наличием в нашем составе Матвея Сафонова. Мы стараемся прогрессировать, я думаю, что в этом сезоне мы будем играть лучше. Первый матч выдался тяжёлым, но Лукас проявил характер и мастерство, присущее футболисту ПСЖ.

Напомним, что парижане победили в серии пенальти после ничьей в основное время (2:2, 4:3 по пен.).

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:39
Значит оба вратаря пригодятся.
we5qh7bkjv8r
we5qh7bkjv8r
сегодня в 11:38
Короче, Матвей опять на лавке.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:55
Другими словами, учитывая неточности перевода, можно сказать так - Я очень доволен тем, как Шевалье завершил встречу, это было важно для него. Очень доволен его игрой, а также тем, что Матвей Сафонов сидел на скамейке запасных.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:40
Интересно, на что поспорил Сафонов с Захаряном, кто больше титулов на лавке получит?
112910415
112910415
сегодня в 10:40
Талисман-то тоже ведь нужен!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:36
Лукасу надо ещё работать и работать, что бы столько титулов за короткое время в составе ПСЖ, как у Матвея завоевать....)))
Vilar
Vilar
сегодня в 10:27, ред.
Короче, Мотя готовится побить рекорд Лещука.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:19
Сафонов один из лидеров парижан
jRest
jRest
сегодня в 10:08
- Шевалье работать над собой нужно, - сказал Энрике, - а Сафонов молодец, вообще не пропускает.
