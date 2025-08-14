Мастер-класс по проигрыванию. «Тоттенхэм» отдал Суперкубок Европы ПСЖ

1755123594

сегодня, 01:19

Фарт Томаса Франка уступил способности «шпор» проиграть что угодно.

С главной задачей матч за Суперкубок Европы справился – он знатно развлек публику и нейтральных болельщиков, которые равнодушны к ПСЖ и «Тоттенхэму». А вот фанаты любой из этих команд потратили массу нервных клеток и добавили себе седин. Все-таки парижане не избалованы международными трофеями, несмотря на свой статус, а лондонцы не избалованы трофеями в принципе. И свою небогатую коллекцию пополнить не смогли. Хотя были близки к этому. Очень близки. Даже два раза по ходу этой драмы. Но обо всем по порядку.

Разные исходные

Большую часть матча ключевую роль играла стартовая разница в готовности команд, их разные стартовые позиции. Традиционно фаворитом считается клуб, выигравший Лигу чемпионов. Однако в данном случае были дополнительные факторы, которые могли исказить эту картину. И исказили.

Во-первых, ПСЖ после изнурительного сезона, в котором до конца прошел все возможные турниры от Кубка Франции до Клубного чемпионата мира, толком не отдохнул и не провел тренировочный цикл. Команда не имела времени просто хотя бы ненадолго выключить голову от футбола.

Во-вторых, эти самые головы парижан неожиданно оказались в центре всевозможных ментальных, психологических пертурбаций. Только за последнюю неделю вокруг атмосферы в ПСЖ кружили несколько ключевых слухов. От спорного для многих отречения от Джанлуиджи Доннаруммы до суеты около «Золотого мяча». Расставание клуба, выигравшего в прошлом сезоне почти все, с основным вратарем не может обойтись без драмы. И наверняка внутри клуба это создавало некоторую напряженность. Но это отдельная история. А делегирование девяти номинантов в число тридцати претендентов на «Золотой мяч» тоже создает некоторые бурления. Причем часть из них даже вылилась в публичное пространство. Конечно, все это может показаться мелочами. Но все игроки ПСЖ живут в информационном поле, которое размывает их нацеленность на каждый следующий матч. С этим приходится иметь дело, когда ты становишься лучшим. Им нужно учиться с этим жить. И пока возникают проблемы с такой адаптацией. У «Тоттенхэма» таких проблем не было – для «шпор» это была редчайшая возможность зацепиться за славу, они к ней готовились, они за нее бились.

В-третьих, как раз и хотелось сказать про разницу в ценности этой встречи. Конечно, для каждого футболиста текущая игра – самая важная. Но если ты привык к тому, что тебя превозносят, тебе сложнее настраиваться на матч, в котором ты заведомый фаворит. А вот аутсайдеру есть что доказывать. Особенно после смены главного тренера, что само по себе является мощным дополнительным мотивирующим фактором.

Злые и цепкие

Соответствующим образом складывалась и игра на значительной части. ПСЖ делал то, что ему удается исполнять в автоматическом режиме, без включения головы – это контроль мяча. Там значения были стабильно сильно выше 70 процентов времени. Но даже удара в створ за первый тайм из этого парижане не извлекли. А вот «Тоттенхэм» сосредоточенно отбивался и использовал одно из неочевидных, но мощных орудий – игру своих защитников на стандартах в атаке. Это тема для отдельного изучения и обсуждения.

Могло показаться, что Томас Франк слишком страхуется, выбирая схему с тремя центральными защитниками и двумя крайними. Но это если не знать об атакующем потенциале всей этой пятерки. Кажется, что их мы видели у чужой штрафной и внутри нее чаще, чем игроков атаки. Во всяком случае, на них чаще обращали внимание. И неспроста. Оба гола «Тоттенхэм» забил после стандартов – отличились Мики ван де Вен и новоиспеченный капитан команды Кристиан Ромеро. А сами подачи исполняли в первом случае вратарь Викарио (пусть там и были промежуточные звенья в комбинации), а во втором – правый защитник Педро Порро.

Правда, потом оказалось, что защитники «Тоттенхэма» одинаково опасны и у чужих, и у своих ворот. Впрочем, это «шпоры» демонстрировали и в прошлом сезоне. Тут они еще долго держались, прежде чем позволить противнику перевернуть игру.

Свое стартовое преимущество «Тоттенхэм» наработал на настрое, на собранности и сосредоточенности, которая находилась в противовесе парижской накопленной усталости, как моральной, так и физической. Чтобы ее преодолеть, требовалась встряска. Необычайно инертное выражение лица Луиса Энрике на протяжении 80 минут матча как бы говорило о том, что он сам не особо верит, что этот переворот возможен, да и сомневается, что он ему нужен.

Отдельно отметим ошибку Лукаса Шевалье в эпизоде со вторым голом «Тоттенхэма». Поклонники Матвея Сафонова и Доннаруммы, наверное, потирали руки после этого. Но маловероятно, что парижане не сделают его первым номером в текущем сезоне. Тут и вопрос цены, и вопрос качества, на самом деле. Кто видел его игры за «Лилль» – не даст соврать. Об этом тоже поговорим потом отдельно.

Работа фаворита и классический «Тоттенхэм»

Знаете, можно перефразировать известную поговорку. Можно Томаса Франка привезти в «Тоттенхэм», но нельзя «Тоттенхэм» увезти от себя. Азартный, лихой, боевой, напористый – все про этот клуб. Но у этого азарта и нервического темперамента есть обратная сторона – нестабильность.

В какой-то момент «шпоры» подумали, что смогут удержать преимущество в два мяча. Да, сколько раз они так думали и обжигались. Но всегда хочется верить, что там были исключения, а теперь точно получится. Не получилось. Зубастый и резкий «Тоттенхэм» слишком сильно и надолго прижался в конце встречи. Вероятно, этого можно было бы избежать, если бы игру команды рисовали не только защитники, а еще и форварды с хавбеками включались. Но не в этом матче.

Тут надо отдать должное и Луису Энрике. Действуя в какой-то степени машинально, он провел замены, которые делает автоматически при любом раскладе на табло – выпустил Ли Канджина и Гонсалу Рамуша. Обычно они просто дают отдохнуть другим своим выходом. В этот раз они все перевернули. Это нужно быть «Тоттенхэмом», чтобы против тебя эти ребята одновременно сработали идеально.

Дальний удар корейца на 85-й оказался голевым, но еще не был убийственным. Но тут «шпоры», сосредоточившись на плотной обороне всей толпой, упустили важный момент, случившийся после замен. Они приноровились нейтрализовывать бешеные фланги Нуну Мендеша и Ашрафа Хакими, которые думают о «Золотом мяче», однако не учли, что Усман Дембеле, который в положении центрфорварда лишь эпизодически угрожал, оказался на своем привычном правом фланге после выхода Рамуша. Оттуда пошла загрузка штрафной, и с этим на последних секундах «Тоттенхэм» не справился: прострел Дембеле и гол Гонсалу. Стандартная нехитрая перестановка Энрике подловила «шпор», которые готовились биться и одурманились в близости к успеху.

Ну, а серия пенальти – про нее особо и сказать нечего. Это игра наудачу. По одному разу игроки с обеих сторон промахнулись, так что решающим стал сэйв того самого Шевалье. Единственный в этой перестрелке. Оба вратаря гадали. Но Лукас прыгал более непредсказуемо, тогда как Викарио в первых ударах упорно метался в правый от себя угол. Казалось, что он так принципиально продолжит делать, пока кто-то туда не пробьет. И когда, наконец, Ли Канджин решил это сделать, голкипер «шпор» поменял решение и прыгнул влево. Пытался перехитрить соперника. Но тот его прочитал лучше. Точнее, тоже угадал.

Это было интересное и очень эмоциональное противостояние. Матчи за Суперкубок Европы редко такими получаются. Хочется надеяться, что команды этой встречей зададут яркий тон всему основному футбольному евросезону.