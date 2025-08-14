 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиСуперкубок УЕФА 2025

Энрике — о победе ПСЖ в Суперкубке УЕФА: «„Тоттенхэм“ был сильнее»

сегодня, 07:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма».

Трудно говорить об этой встрече. Мы готовились всего 5-6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые постоянно находятся рядом, поддерживали команду. Нам очень приятно выиграть этот трофей и подарить его им. Думаю, «Тоттенхэм» провёл очень хороший матч, они были сильнее нас и были лучше подготовлены. Не знаю, справедлива ли наша победа, но таков футбол. Мы рады за наших фанатов. Но мы должны совершенствоваться.

Парижанам удалось победить в серии пенальти после ничьей в основное время (2:2, 4:3 по пен.).

Подписывайся в ВК
Все новости
Мастер-класс по проигрыванию. «Тоттенхэм» отдал Суперкубок Европы ПСЖ
Сегодня, 01:19Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Карпин – о составе «Динамо» в матче с «Краснодаром»: «Помогли умереть»
Сегодня, 00:37
Гендиректор «Динамо» извинился за разгром от «Краснодара»
Вчера, 23:11
Талалаев раскритиковал судей и Батракова после поражения от «Локомотива»
Вчера, 22:15
Вундеркинд из Казахстана и Моуриньо рвутся в Лигу чемпионов. Хайкин тоже в шаге от мечты
Вчера, 12:53Roman Novikov в блоге Смотри ширеКомментарии4
Хименес — о Модриче в «Милане»: «Его уровень заметен с самого первого дня»
11 августа
 
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:16
С трудом добыли победу. У такого соперника, как Тоттенхэм надо было убедительно выиграть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 