Энрике — о победе ПСЖ в Суперкубке УЕФА: «„Тоттенхэм“ был сильнее»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма».

Трудно говорить об этой встрече. Мы готовились всего 5-6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые постоянно находятся рядом, поддерживали команду. Нам очень приятно выиграть этот трофей и подарить его им. Думаю, «Тоттенхэм» провёл очень хороший матч, они были сильнее нас и были лучше подготовлены. Не знаю, справедлива ли наша победа, но таков футбол. Мы рады за наших фанатов. Но мы должны совершенствоваться.