Команда Карпина создала 4 гола в свои ворота. У «Динамо» шесть поражений от «Краснодара» подряд

сегодня, 09:18

Уникальный поединок.

Карпин давно не был таким злющим

Бывают дни, когда всё валится из рук, а у «Динамо» мяч не держится в ногах, когда встречают «Краснодар». Москвичи собрали шесть поражений в официальных матчах от «быков», начиная с неудачной серии пенальти. Удивительная статистика, особенно если добавить нюансы. Гости с юга отправили в ворота Лещука в столице четыре мяча, хотя до этого был один разгром в серии – в чемпионском матче «Краснодара» весной. «Быки» забили четыре мяча после четырех ударов в створ чужих ворот.

Первый тайм смотрелся как издевательство над нервной системой Карпина и всех, кому дорого «Динамо». Речь о трагикомедии, ведь на групповом этапе Пути РПЛ можно проигрывать, но выйти в плей-офф турнира. Трагичного тоже хватало, так как Кутицкий и его напарники совершили неприлично много ляпов. Футболисты «Динамо» часто выступали ассистентами в атаках «Краснодара», когда совершали неточные передачи, оступались, проигрывали борьбу и не перекрывали пустые зоны.

В четырех случаях вратарь Лещук или полевые игроки «Динамо» дарили мяч сопернику. У «Краснодара» было 7 голевых моментов, и в большинстве случаев речь шла о подарках соперника. В Кубке России ведущие клубы РПЛ часто играют резервными составами. Смешанная основа Карпина вчистую проиграла команде Мусаева. Два гола москвичам забил 18-летний Казбек Мукаилов. Высокому центрфорварду и дебютанту подарили шансы необъяснимые действия футболистов «Динамо» с мячом.

Сначала был рикошет от Кутицкого, а второй гол Казбек забил, когда тот же футболист соперника неудачно отдал передачу назад на вратаря. Мукаилов технично забросил мяч в дальний угол ворот. У Карпина не было лица от злости, тренер «Динамо» немножко успокоился лишь после перерыва. До матча наставник попросил резервистов сыграть в стиле первой команды, но действия Кутицкого вернули во времена, когда моменты пачками привозил защитник Евгеньев, бывший игрок «Динамо».

Чемпионство изменило «Краснодар»

В футболе важна психология. «Тоттенхэму» не хватило слепой веры в успех в финале Суперкубка УЕФА – обидно потеряли трофей. А футболисты «Динамо» работали слишком нежно, отдавая «Краснодару» мяч на своей половине поля. После щедрых подарков гости реализовали четыре удара в створ из четырех, хотя Мусаев поставил лишь двух игроков железной основы – защитника Косту и вингера Батчи. Новички, молодежь и игроки ротации, вроде Джованни, Ленини и Кривцова, тоже пригодились на поле.

Густаво Сантос красиво отправил мяч левой ногой в дальний угол ворот с левого фланга, а отпраздновал в стиле Ламина Ямаля – показал, что надел на голову корону. Перебор с пафосом, поэтому к месту ремарка комментатора: главное, чтобы это была не шапочка из фольги. Как минимум одна теория заговора в российском футболе приказала долго жить, когда «Краснодар» опередил «Зенит» в РПЛ . Карпин после чемпионства Мусаева сказал, что деньги в футбол не играют. А вот нервы играют всегда.

Футболисты «Динамо» не паниковали, но дергались, а соперник был спокоен. Чемпионство изменило «Краснодар» к лучшему. Запасной голкипер Корякин потащил один непростой удар ещё до первого гола своей команды. Новый центральный защитник «горожан» Жубал не стал Жибером из классической комедии «Такси». Очень понравился 18-летний левый защитник Хмарин. Артем грамотно ходил вперед и не позволил оппонентам развернуться в атаке по правому флангу «Динамо». «Быки» были лучше.

А вот крупная разница в счете – результат грубых ошибок футболистов Карпина. Без уникальных подарков счет мог быть скромнее, но игру контролировали гости, даже когда работали без мяча. После перерыва «Динамо» не сократило отставание в счете. Лещук подарил мяч Кривцову, а свежий Сперцян забил в пустые ворота. Карпин переоценил своих молодых игроков и зря выпустил на поле Кутицкого. Против «Краснодара» был не его вечер, как и не вечер Бителло. «Динамовцы» не растянули оборону «быков».

«Динамо» с ЦСКА устроит только победа

Победа вопреки всему, фанаты не примут ещё одну неудачу. У «Динамо» было пять подряд побед над «армейцами» в братском дерби, а затем ЦСКА перехватил инициативу. Команда Челестини выиграла трижды подряд, а последняя встреча столичных соседей завершилась нулевой ничьей. Вряд ли футболисты ЦСКА после поражения в серии пенальти от «Акрона» допустят такой счет в дерби с «Динамо». А у Карпина просто нет выбора: когда он выпустит на поле всех лучших футболистов, то надо ставить на победу.

У ЦСКА футбол поставлен лучше. По готовности и рисунку игры «армейцев» можно назвать фаворитами в важном дерби. «Динамо» должно перезагрузиться в кратчайшие сроки и показать совершенно другой футбол по качеству, чтобы хотя бы помечтать о победе над ЦСКА . «Армейцы» с начала сезона пережили ряд сложных матчей, но в основном достойно справлялись в критический момент. А новая команда Карпина себя со знанием дела «закапывала» даже против новичков сезона РПЛ – «Сочи» и «Балтики».

Неудачливые периоды в футболе не вечны, и Карпину важно не отчаиваться. Во имя свежести основных игроков в дерби с ЦСКА тренер провел ротацию, которая превратила матч против «Краснодара» в кошмар наяву. Тяжело вспомнить в боях больших клубов РПЛ такое количество результативных ошибок одной команды. Состав повлиял, но молодые футболисты тоже профессионалы, а не любители. Нельзя так играть, Карпин выпишет подопечным за разгром от «Краснодара» по первое число, как умеет.