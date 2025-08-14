 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиСуперкубок УЕФА 2025

Франк — о поражении «Тоттенхэма» в Суперкубке УЕФА: «Я горжусь командой»

сегодня, 08:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил матч своей команды за Суперкубок УЕФА против «Пари Сен-Жермен».

Думаю, что мы провели очень хорошую встречу против одного из лучших клубов в мире. Возможно, самого лучшего. Мы держали соперника под контролем в течение восьмидесяти минут, до того как счёт стал 2:1. Затем ситуация изменилась, но я очень горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками. Первый тайм был практически идеальным, а стандартные положения – очень опасными. В рамках одного конкретного матча мы показали, что можем играть против любой команды мира. Я в этом не сомневаюсь, а это очень позитивный вывод.

ПСЖ победил в серии пенальти после ничьей в основное время (2:2, 4:3 по пен.).

Подписывайся в ВК
Все новости
Энрике — о победе ПСЖ в Суперкубке УЕФА: «„Тоттенхэм“ был сильнее»
Сегодня, 07:42
Мастер-класс по проигрыванию. «Тоттенхэм» отдал Суперкубок Европы ПСЖ
Сегодня, 01:19Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Карпин – о составе «Динамо» в матче с «Краснодаром»: «Помогли умереть»
Сегодня, 00:37
Гендиректор «Динамо» извинился за разгром от «Краснодара»
Вчера, 23:11
Талалаев раскритиковал судей и Батракова после поражения от «Локомотива»
Вчера, 22:15
Вундеркинд из Казахстана и Моуриньо рвутся в Лигу чемпионов. Хайкин тоже в шаге от мечты
Вчера, 12:53Roman Novikov в блоге Смотри ширеКомментарии4
 
Сортировать
Все комментарии
YNWA
YNWA ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:21
Так Ливерпуль не вёл в счёте к 85 минуты 0:2.
hate.
hate.
сегодня в 09:08
Развалил великий Тоттенхэм Постекоглу и улыбается. Ну вы посмотрите на него!
DXTK
DXTK
сегодня в 08:55
Франк также с досады говорит как и весь прошлый сезон отвечал Постекоглу.......
DXTK
DXTK ответ YNWA (раскрыть)
сегодня в 08:54
ну после поражения от Кристал Пэласа виднее
la-respect0
la-respect0
сегодня в 08:46
Нервишки сыграли злую шутку в послематчевых пенках , а так ТТХ был хорош.В АПЛ будет бороться за ЛЧ.
YNWA
YNWA
сегодня в 08:14
Гордится то особо нечем!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 