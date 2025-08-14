Франк — о поражении «Тоттенхэма» в Суперкубке УЕФА: «Я горжусь командой»

Главный тренер «Тоттенхэма» оценил матч своей команды за Суперкубок УЕФА против «Пари Сен-Жермен».

Думаю, что мы провели очень хорошую встречу против одного из лучших клубов в мире. Возможно, самого лучшего. Мы держали соперника под контролем в течение восьмидесяти минут, до того как счёт стал 2:1. Затем ситуация изменилась, но я очень горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками. Первый тайм был практически идеальным, а стандартные положения – очень опасными. В рамках одного конкретного матча мы показали, что можем играть против любой команды мира. Я в этом не сомневаюсь, а это очень позитивный вывод.