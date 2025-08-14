Мусаев поддержал Карпина после очного матча в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» оценил матч второго тура Кубка России против «Динамо» и прокомментировал работу наставника «бело-голубых» .

Сложная игра. Мы играли в рискованный прессинг, были эпизоды, когда нас обрезали и мы ошибались. Новые футболисты ещё не так хорошо понимают задачи, как игроки основного состава. Меня порадовал результат, но расслабляться нельзя. Почему «Динамо» так тяжело вкатывается в сезон? Думаю, что проделана большая работа, но нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Я уверен, что «Динамо» будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки. У нас прошлый сезон тоже был очень тяжёлым — стартовали с трёх ничьих, проиграли Суперкубок. Много тренировались и работали, поэтому ничего страшного здесь нет. «Динамо» будет бороться за самые высокие места.