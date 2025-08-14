«Челси» пожертвует часть бонусов за Клубный чемпионат мира семье Жоты

1755160675

сегодня, 11:37

По информации источника, «Челси» использует часть бонусов, выплаченных игрокам за участие в Клубном чемпионате мира 2025 года, для финансового пожертвования семье и .

В июле клуб из западного Лондона стал победителем недавно расширенного турнира ФИФА , обыграв «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 в финале на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Этот успех принёс клубу около 114,6 млн долларов США .

Впоследствии «Челси» выделил фонд в размере 15,5 млн долларов США , который будет распределён поровну между футболистами, представлявшими команду Энцо Марески на турнире. Клуб и игроки совместно решили, что такая же выплата будет произведена семье погибших в прошлом месяце футболистов.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в автокатастрофе в испанской провинции Самора 3 июля.