«Челси» пожертвует часть бонусов за Клубный чемпионат мира семье Жоты

сегодня, 11:37

По информации источника, «Челси» использует часть бонусов, выплаченных игрокам за участие в Клубном чемпионате мира 2025 года, для финансового пожертвования семье Диогу Жоты и Андре Силвы.

В июле клуб из западного Лондона стал победителем недавно расширенного турнира ФИФА, обыграв «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 в финале на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Этот успех принёс клубу около 114,6 млн долларов США.

Впоследствии «Челси» выделил фонд в размере 15,5 млн долларов США, который будет распределён поровну между футболистами, представлявшими команду Энцо Марески на турнире. Клуб и игроки совместно решили, что такая же выплата будет произведена семье погибших в прошлом месяце футболистов.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в автокатастрофе в испанской провинции Самора 3 июля.

kent77
kent77
сегодня в 12:44
Я все понимаю конечно это трагедия, но серьезно ребята? Они миллионеры, их дети разбились на спорт авто в автокатастрофе, ливер выплатил семье погибшего весь контракт. Зачем другой клуб отдает деньги семье не бедной совсем?! мне не понятно.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:24
Респект за благородный поступок!
Michael James Owen
Michael James Owen
сегодня в 12:10
красивый жест, молодцы синие👍
