«Байер» разгромил «Сонненхоф Гросаспах» и вышел во 2-й раунд Кубка Германии

1755282872

сегодня, 21:34

«Сонненхоф Гросаспах» уступил «Байеру» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:4).

На 32-й минуте нападающий Патрик Шик открыл счет. Полузащитник хозяев Волкан Целикташ был удален с поля на 67-й минуте. Артур на 74-й минуте удвоил преимущество команды. На 82-й минуте «Сонненхоф Гросаспах» получил еще одну красную карточку — с поля был удалён Мерт Ташделен. На 84-й минуте Кристиан Фофана довёл счет до крупного, а спустя три минуты Алехандро Гримальдо реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.