«Байер» разгромил «Сонненхоф Гросаспах» и вышел во 2-й раунд Кубка Германии

сегодня, 21:34
Сонненхоф ГросаспахЛоготип футбольный клуб Сонненхоф Гросаспах0 : 4Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Сонненхоф Гросаспах» уступил «Байеру» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:4).

На 32-й минуте нападающий Патрик Шик открыл счет. Полузащитник хозяев Волкан Целикташ был удален с поля на 67-й минуте. Артур на 74-й минуте удвоил преимущество команды. На 82-й минуте «Сонненхоф Гросаспах» получил еще одну красную карточку — с поля был удалён Мерт Ташделен. На 84-й минуте Кристиан Фофана довёл счет до крупного, а спустя три минуты Алехандро Гримальдо реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:02
Гросаспах по началу даже играли на равных , но потом испугались собственной наглости и всё постепенно пришло к закономерному результату...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 21:42
Добра ! Только все равно до удаления 1-0 был!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:37
Разные весовые категории у команд... ожидаемая победа.
