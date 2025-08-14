 
«Арис» Кокорина вылетел из Лиги конференций, проиграв афинскому АЕКу

вчера, 23:39
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)3 : 1Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисЗакончился в доп. время

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций греческий АЕК в дополнительное время обыграл кипрский «Арис» с результатом 3:1.

Во втором тайме соперники обменялись голами с пенальти. На 51-й минуте румынский полузащитник хозяев Рэзван Марин открыл счет, но на 62-й грузинский форвард гостей Георгий Квилитая восстановил равновесие.

В дополнительное время АЕК добился успеха, организовав два взятия ворот. На 104-й минуте автором гола стал швейцарец Дерек Кутеса, а на 109-й после того, как российский форвард гостей Александр Кокорин отметился ударом в перекладину, серб Лука Йович забил третий мяч афинян в контратаке.

Отметим также, что Кокорин вышел на замену на 66-й минуте.

Первый матч соперников на Кипре завершился вничью 2:2.

АЕК, который возглавляет бывший тренер московского ЦСКА Марко Николич, вышел в плей-офф раунд, где сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Матчи состоятся 21 и 28 августа.

«Арис» завершил свои выступления в еврокубках.

