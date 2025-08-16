 
Слот — о победе над «Борнмутом»: «Они никогда не сдаются»

сегодня, 10:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче первого тура Английской Премьер-Лиги против «Борнмута».

Мы начали второй тайм очень хорошо, вели 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдаётся. Нужно отдать им должное. Что могу сказать про Кьезу? Гол Федерико – фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что был нужен нам. Для него забить в такой момент – нечто особенное. Это замечательно ещё и потому, что болельщики его поддержали. Приятно, что он отплатил им тем же, забив великолепный мяч.

«Ливерпуль» победил со счётом 4:2. Победный гол забил форвард Федерико Кьеза, для которого он стал первым в АПЛ.

Брулин
Брулин
сегодня в 11:00
Это Гравенберх подвел с глупейшей КК в последнем туре. Без него по сути нет опорки.
