Слот — о победе над «Борнмутом»: «Они никогда не сдаются»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о матче первого тура Английской Премьер-Лиги против «Борнмута».

Мы начали второй тайм очень хорошо, вели 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдаётся. Нужно отдать им должное. Что могу сказать про Кьезу? Гол Федерико – фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что был нужен нам. Для него забить в такой момент – нечто особенное. Это замечательно ещё и потому, что болельщики его поддержали. Приятно, что он отплатил им тем же, забив великолепный мяч.