Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26

Суперкомпьютер Opta предсказал турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26.
Он считает, что чемпионом снова станет «Ливерпуль», а в зону Лиги чемпионов попадут «Арсенал», «Манчестер Сити». Вылетят из АПЛ «Бернли», «Лидс» и «Сандерленд». «Манчестер Юнайтед» займёт 12-е место, а «Тоттенхэм» — 14-е.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1415302 15.08.2025
Тупее не придумаешь! Они вошли и должны вылететь)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1415302 15.08.2025
Тупее не придумаешь! Они вошли и должны вылететь)