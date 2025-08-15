 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26

сегодня, 19:32

Суперкомпьютер Opta предсказал турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26.

Он считает, что чемпионом снова станет «Ливерпуль», а в зону Лиги чемпионов попадут «Арсенал», «Манчестер Сити». Вылетят из АПЛ «Бернли», «Лидс» и «Сандерленд». «Манчестер Юнайтед» займёт 12-е место, а «Тоттенхэм» — 14-е.

Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с x.com
Тренеры двух топ-клубов РПЛ потеряли контроль. Вместо борьбы за лидерство – провальный старт
Сегодня, 18:54Максим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии5
Три масштабных проекта Английской Премьер-Лиги ушли в перезагрузку. Прошлый сезон указал на необходимость перемен
Сегодня, 09:59Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Главный тренер «Пари НН»: «Наконец-то получили то, что давно заслуживали»
Сегодня, 01:00
Слишкович разбил телевизор в перерыве матча «Оренбург» – «Ахмат»
Вчера, 21:01
Медведев: «В „Зените“ введён план „Перехват“»
Вчера, 20:14
Слот — о Вирце: «Я не считаю его молодым игроком»
Вчера, 15:28
 
Сортировать
Все комментарии
Master Shake
Master Shake
сегодня в 21:37
Первое и второе местами поменять
112910415
112910415
сегодня в 21:21
Это точно компьютер?
kaj62g3fk2c9
kaj62g3fk2c9
сегодня в 21:04
Насчёт первой тройке, плюс минус согласен, но МЮи ТТХ так низко уже не упадут
la-respect0
la-respect0
сегодня в 20:39
Сандерленд слишком низко поставили , как и Лидс , парни точно должны удержаться в АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:04
Первые 6 мест как и в прошлом году) ну верить этим прогнозам я бы не стал. Хотя особо и не поспоришь)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:57
Это не компьютер, а простая логика позволяет сделать такое предположение.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:50, ред.
МЮ аж 12-й ? Чет больно высоко !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:40
Вылетят из АПЛ «Бернли», «Лидс» и «Сандерленд».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1415302 15.08.2025
Тупее не придумаешь! Они вошли и должны вылететь)
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 19:38
Опта это как прогноз погоды. Но если Ливерпуль выиграет я не против
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 