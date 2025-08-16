Комличенко рассказал о своей адаптации в «Локомотиве»

1755328219

сегодня, 10:10

Нападающий «Локомотива» оценил свой старт сезона в составе «железнодорожников».

Мы набрали ход. Надо продолжать в том же духе. Всё получается, идём от игры к игре. Но у меня не выходит забить, есть с этим проблемки, как видите. Но ничего. Работать, работать и ещё раз работать. Надо переломить это. Хотя это уже немножко давит. Шесть игр, но нет голов и передач. Ноль результативных действий для нападающего — это непростая ситуация.

За «Локомотив» в этом сезоне Комличенко провёл 6 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Напомним, что он стал игроком «красно-зелёных» 10 июня.