Комличенко рассказал о своей адаптации в «Локомотиве»

сегодня, 10:10

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко оценил свой старт сезона в составе «железнодорожников».

Мы набрали ход. Надо продолжать в том же духе. Всё получается, идём от игры к игре. Но у меня не выходит забить, есть с этим проблемки, как видите. Но ничего. Работать, работать и ещё раз работать. Надо переломить это. Хотя это уже немножко давит. Шесть игр, но нет голов и передач. Ноль результативных действий для нападающего — это непростая ситуация.

За «Локомотив» в этом сезоне Комличенко провёл 6 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Напомним, что он стал игроком «красно-зелёных» 10 июня.

lotsman
lotsman
сегодня в 11:53
Ход набрали приличный. В команде преобладают россияне (пример для остальных). Локомотив может выиграть чемпионат, если продолжат прогрессировать в том же духе.
