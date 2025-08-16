Барко подвёл итоги своего первого года в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» оценил время, которое он провёл в составе «красно-белых».

Позади уже год с тех пор, как я стал игроком «Спартака». Оцениваю это время для себя как позитивное. И ценю каждый момент, который провожу в команде. Каждую тренировку, каждый матч. У меня 15 голов и 9 результативных передач в 41 встрече. Доволен ли я такой статистикой? Меня не сильно волнуют эти цифры. И не хочу выделять какой-то конкретный гол или ассист. Цель в любом случае одна — титулы вместе с командой. Да, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть трофеи, о которых мы так мечтали. Все были расстроены и разочарованы. Но мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. Я всегда стараюсь как можно скорее выбросить из головы неудачу, чтобы она не мешала готовиться к следующим играм.