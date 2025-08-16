 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Барко подвёл итоги своего первого года в «Спартаке»

сегодня, 08:54

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко оценил время, которое он провёл в составе «красно-белых».

Позади уже год с тех пор, как я стал игроком «Спартака». Оцениваю это время для себя как позитивное. И ценю каждый момент, который провожу в команде. Каждую тренировку, каждый матч. У меня 15 голов и 9 результативных передач в 41 встрече. Доволен ли я такой статистикой? Меня не сильно волнуют эти цифры. И не хочу выделять какой-то конкретный гол или ассист. Цель в любом случае одна — титулы вместе с командой. Да, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть трофеи, о которых мы так мечтали. Все были расстроены и разочарованы. Но мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. Я всегда стараюсь как можно скорее выбросить из головы неудачу, чтобы она не мешала готовиться к следующим играм.

Ранее Барко опроверг слухи о том, что собирается покинуть команду.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кьеза — о своём первом голе в АПЛ: «Я счастлив в „Ливерпуле“»
Сегодня, 07:51
Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26
Вчера, 19:32 Фото
Тренеры двух топ-клубов РПЛ потеряли контроль. Вместо борьбы за лидерство – провальный старт
Вчера, 18:54Максим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии5
Три масштабных проекта Английской Премьер-Лиги ушли в перезагрузку. Прошлый сезон указал на необходимость перемен
Вчера, 09:59Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Главный тренер «Пари НН»: «Наконец-то получили то, что давно заслуживали»
Вчера, 01:00
Слишкович разбил телевизор в перерыве матча «Оренбург» – «Ахмат»
14 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:10, ред.
Стараться то он старается, но почему то не получается и мешает, куда то исчезли своевременные разрезающие передачи, а игра превратилась в постоянный дриблинг ради дриблинга что очень часто вредит команде и губит перспективные атаки. Может Бонгонда укусил. Уж не знаю что там вам Станкович на тренировках говорит, но явно это вредит психике и качеству игры. Даже таких игроков как Барко которые почему то решили забыть чуть ли не как ходить и дышать с этим тренером
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:23
Он уже не прибавит. Нет Бескова, который бы научил его видеть поле. Прекрасный дриблинг и отсутствие своевременного паса.
112910415
112910415
сегодня в 10:12
Прибавлять надо, и срочно!
ryad5rrd74cw
ryad5rrd74cw
сегодня в 10:00
Сейчас вообще незаметен, как только Ливерпуль его захотел переманить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:57
Надо меньше говорить , а играть так как играл когда пришел в Спартак...
Вещий
Вещий
сегодня в 09:41
Эх еще бы и позитивно было бы хорошая игра Спартака...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 