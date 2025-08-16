Кьеза — о своём первом голе в АПЛ: «Я счастлив в „Ливерпуле“»

1755319906

сегодня, 07:51

Нападающий «Ливерпуля» подвёл итоги матча 1-го тура Английской Премьер-Лиги против «Борнмута», в котором он забил дебютный для себя гол в турнире.

Мне было сложно заиграть в Англии, поскольку скорости здесь другие, но спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает. Это окупилось забитым голом. Что насчёт моего будущего? Будем разговаривать с «Ливерпулем», но скажу честно: я здесь счастлив. Играю за одну из лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым выйти на поле, как это было сегодня. Должен доказывать, что способен играть за эту команду. В последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился.

Напомним, что именно гол Кьезы, вышедшего на замену на 82-й минуте и забившего на 88-й, стал победным в этой встрече. «Ливерпуль» победил со счётом 4:2.