Три масштабных проекта Английской Премьер-Лиги ушли в перезагрузку. Прошлый сезон указал на необходимость перемен

сегодня, 09:59

На самом деле трансформаций ещё больше.

Интрига в АПЛ кружит голову – помимо действующего чемпиона есть пара команд, которые тоже способны зарубиться за титул. И есть достаточно клубов, которые способны отнять очки у кого угодно и сделать развязку абсолютно непредсказуемой. Выделяются большие клубы, которым потребовалась перезагрузка. О каждом расскажем.

Доверились Амориму, решили давнюю проблему

С тен Хагом надо было прощаться ещё прошлым летом, но под влиянием победы в Кубке Англии голландцу решили довериться в последний раз. А уже осенью обязанности наставника исполнял ван Нистелрой, затем пришёл Рубен Аморим. Португалец – тот, кому хотели доверить «Ливерпуль» после Клоппа, а теперь доверили руины под названием «Манчестер Юнайтед».

Вот «красным дьяволам» требуется перезагрузка в полном смысле этого слова. Они включились в неё по ходу прошлого сезона. Стало ясно, что Рэшфорд и Гарначо не подходят новому тренеру по менталитету, вместе с тем манкунианцы старались перестроиться на схему с тремя центральными защитниками, модифицировать костяк. Бросало из жара в холод, при этом удалось добраться до финала Лиги Европы.

Теперь «красные дьяволы» знают требования португальского наставника, плюс селекционеры постарались привезти ему нужных исполнителей. Прежде всего, в команде наконец появился форвард топ-статуса (тут есть определённые опасения). В компанию к Шешко подписали Мбеумо и Кунью, они дополнят линию атаки.

При этом к нынешнему «Юнайтед» немало вопросов. Оправились ли ментально от испепеляющего прошлого сезона? Удалось ли Амориму разобраться с токсичной атмосферой в клубе – классической проблемой МЮ ? Контролирует ли он лидеров? Приняли ли игроки новую игровую модель? «Юнайтед» снова предстоит измениться до неузнаваемости.

Гвардиола занялся омоложением «Сити»

Для иного участника АПЛ топ-3 и попадание в ЛЧ – успешный итог сезона. Но «Сити», несмотря на такой результат, его провалил. На деле костяк команды был уже не в состоянии справляться с прежним уровнем напряжения – Кевин Де Брюйне и Кайл Уокер постарели, просто это не так бросалось в глаза. Гюндоган, Ковачич, Силва – тоже и близко не юниоры. Когда с крестами вылетел Родри, такой «Сити» просто посыпался.

«Горожанам» ещё удалось сгладить углы – на отдельных отрезках «небесно-голубые» выпадали даже из первой пятёрки. Это и стало поводом для начала перестройки. Уже зимой «Сити» освежил центр обороны: взяли 19-летнего Витора Рейса и 20-летнего Абдукодира Хусанова, нашли игрока в центр поля (Николас Гонсалес обошёлся в 60 млн евро), а также подписали форварда-универсала Омара Мармуша.

Пеп уже заложил вектор для смены поколений, так что летом «Ман Сити» на рынке остался в тени «Ливерпуля» и «Арсенала», это они устраивали баталии за усиление. «Горожане» же просто укомплектовали необходимые позиции не самыми громкими именами – Рейндерс, Аит-Нури, Шерки, Траффорд. Кто-то усилит костяк прямо сейчас, кто-то – приобретение на перспективу. В любом случае «Сити» предстоит играть без КДБ и Уокера, заново отлаживать командные связи, так что это будет совершенно другая команда.

«Тоттенхэм» не поверил в Постекоглу

Завоевание еврокубка – достаточно сильный аргумент, чтобы сохранить работу. Тем более, когда этого добиваешься с трофейным неудачником. «Тоттенхэм» давно не брал титулов и мог только наблюдать, как кто-то делает это за них (ярчайший пример – финал ЛЧ -18/19). Постекоглу для фанатов, да и для игроков, запомнился героем. При этом минусы оказались сильнее.

Руководство не забыло в эйфории того кошмара, который переживали «шпоры» по ходу сезона. Действующий подбор игроков не подходил для футбола австралийца, а перестройка потребовала бы слишком больших вложений – Постекоглу же не смог подстроиться. Клуб и тренер просто не подошли друг другу с самого начала, так что расставание было единственно верным решением.

Теперь возрождением команды-претендента займётся не менее спорный кандидат – Томас Франк, у которого нет опыта работы на топ-уровне. В АПЛ только один кейс – «Брентфорд». Для клуба этого масштаба достижения более чем убедительные. При этом с топ-исполнителями датчанин ранее не работал. Это новый уровень давления, задач, плотности календаря.

Позитивный знак – ему хотя бы привозят усиление. Уже подписали Кудуса, Теля, Данзо и нескольких других. В любом случае «шпоры» уже не будут так оголтело нестись вперёд, как это происходило при Постекоглу. Часть своего шарма лондонцы потеряют.

Глобальные перемены идут и в других клубах

Есть и другие клубы, которые можно внести в этот список – просто «Тоттенхэм», «Юнайтед» и «Сити» эти изменения затронут в наибольшей степени. Кто-то попросту сотрёт прежнюю идентичность, чтобы сформировать новую. Но также стоит сказать о «Ливерпуле» и «Арсенале».

Мерсисайдцы докатывали на конспектах Клоппа, а теперь начнут строиться под Слота. Ушёл Трент – на его позицию взяли Фримпонга. Заранее позаботились о замене для Робертсона – Керкеж в перспективе станет основным. Главный трансфер лета – Флориан Вирц, который добавит разнообразия в центре поля. Нашли основного форварда в лице Уго Экитике – Салах продолжит делать погоду, просто у него появится подходящий помощник. Плюс не завершилась сага с Исаком – форвард продолжает биться за переход и нарывается на ответные санкции от «Ньюкасла».

«Канониры» снова провели масштабную закупку и укрепили необходимые позиции. У лондонцев стала длиннее скамейка. 21-летний Москера сможет разгрузить основную пару центрбеков, Мадуэке будет подстраховкой для Сака и в перспективе мог бы закрыть левый фланг, Норгор – второй-третий выбор в опорную зону, Кепа – испаноговорящий дублёр для Райи, понимающий футбол Артеты. Но две главные сделки – Субименди и Дьёкереш. В лице Мартина «канониры» нашли опорника, который по уровню влияния со временем может сравниться с Родри. Что касается Виктора – вот уже два года лондонцы не могут найти форварда подходящего уровня. С Тоуни, Уоткинсом и Исаком бились головой о стену, теперь же зацепили топ-бомбардира из Португалии.

Английские гранды в предстоящем сезоне сильно изменят свой облик.