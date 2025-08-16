 
Аморим — о целях на сезон: «Мы не сможем выиграть чемпионат в этом году»

сегодня, 14:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о том, что его команда не претендует на победу в Английской Премьер-Лиге.

О первом месте речи не идёт. Тренеру большого клуба сложно говорить такое, но нужно быть реалистами с нашими болельщиками. Мы не можем всё изменить за четыре недели, но мы стали лучше. У нас появились новые футболисты, но нам нужно понять, на что они способны в серьёзных матчах. Шаг за шагом мы вместе станем сильнее.

Ранее в одном из своих интервью Аморим прокомментировал переход в манчестерский клуб форварда Беньямина Шешко.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:43, ред.
Соломку постелил сразу, но чот скромненько, надо было сезонов на 5 вперёд стелить
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:27
А вдруг!?
Alex Riddle
Alex Riddle
сегодня в 14:05
Ну это и так понятно было.
