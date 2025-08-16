Аморим — о целях на сезон: «Мы не сможем выиграть чемпионат в этом году»

1755342007

сегодня, 14:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил о том, что его команда не претендует на победу в Английской Премьер-Лиге.

О первом месте речи не идёт. Тренеру большого клуба сложно говорить такое, но нужно быть реалистами с нашими болельщиками. Мы не можем всё изменить за четыре недели, но мы стали лучше. У нас появились новые футболисты, но нам нужно понять, на что они способны в серьёзных матчах. Шаг за шагом мы вместе станем сильнее.

