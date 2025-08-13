Угадайте чемпиона Англии 2025/26. Впереди драка за титул и борьба за путёвки в еврокубки

1755100237

сегодня, 18:50

Непросто выбрать одну команду.

Компьютер ставит на закономерных фаворитов чемпионата

Знаменитые симуляции от аналитической компании «Opta» в 28,5 % случаев привели к победе «Ливерпуля». На привычной второй строчке оказался «Арсенал» – они стали чемпионами после 24,3 % симуляций. Предсказуемо отстал «Манчестер Сити», ведь при анализе большой вес у последних матчей. Поражения Гвардиолы в прошлом сезоне учтены, а потому «горожане» выиграли АПЛ лишь после 18,8 % симуляций. Показатели меняются часто и стремительно, а таблица обновляется по ходу сезона. Например, в РПЛ выросли шансы «Локомотива» после всего четырех туров, ведь у команды Галактионова идеальный старт.

В Англии кому-либо тяжело будет пройти путь без заметных осечек. Многие известные клубы сразу встретятся между собой, что усложняет идеальный дебют. «Арсенал» в первом туре сыграет против МЮ , а на третьей неделе сезона встретит «Ливерпуль», и оба матча «канониры» проведут в гостях. У команды Слота встречи против «Борнмута» и «Ньюкасла» до игры против Артеты. «Манчестер Сити» сыграет против «Тоттенхэма» и «Брайтона», а чуть позже их ждёт дерби против МЮ . Высокие проценты лишь у тройки клубов после тысяч симуляций матчей сезона, но за места в зоне Лиги чемпионов будут сражаться середняки в таблице ниже:

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заметно недооценивают

В отличие от «шпор», которые потратят силы в Лиге чемпионов, «Манчестер Юнайтед» пропустит сезон в Европе. Тренер Аморим наиграет новую тройку в атаке, а если повезет, то центр поля усилит выносливый Балеба. Миллиардер Рэтклифф жаловался на дикие расходы в МЮ и уволил сотни сотрудников. А потом он устроил экстренный и дорогой ремонт базы, заодно подписав новичков на 230 млн евро. В планах возведение стадион за более чем два миллиарда евро. «Манчестер Юнайтед» мечтает вернуться в первую четверку в АПЛ , но понятно, что в симуляциях команда находится низко из-за результатов прошлого сезона.

«Тоттенхэм» тоже недооценён. Вряд ли тренер Франк без проблем победит в первых турах – «шпоры» сыграют во втором туре в гостях против «Манчестер Сити». Но иногда в этом противостоянии случались сюрпризы. Постекоглу разгромил Гвардиолу в гостях со счетом 4:0. У «шпор» больше нет Сона, но у них неплохой состав. Осталось избежать серии травм, ведь Мэддисона уже потеряли из-за разрыва крестообразной связки. МЮ и «Тоттенхэм» должны бороться за места в первой пятерке. Англичане, кстати, снова могут получить пять путевок в Лигу чемпионов по итогам сезона, как случилось прошлой весной.

Есть несколько кандидатов на прорыв в стиле «Ноттингем Форест»

Экс-хавбек «Челси» Джо Коул дал свой прогноз на сезон: поставил «Ливерпуль» на первую строчку, «Сити» – на вторую, а «Челси» и «Арсенал» у него идут следом. И тяжело найти эксперта, который год назад верил в рывок «Ноттингем Форест». Теперь «лесников», которым играть в еврокубках, отправляют в середину таблицы. Но у кого есть шансы на прорыв? «Борнмуту» будет очень тяжело. Хотя у тренера Ираолы интересная команда, состав покинули голкипер Кепа, левый защитник Керкеж, а также двое из центра обороны – Хёйсен и Забарный. Все футболисты отправились в клубы, выступающие в Лиге чемпионов.

У «Брайтона» молодой и дерзкий тренер, но команда постоянно теряет ценных футболистов. Для развития клубу нужны выгодные продажи игроков. Интересно посмотреть на «Эвертон», куда вернулся Мойес. Шотландец выигрывал с «Вест Хэмом» Лигу конференций, но «ирискам» такое не светит. В синей части Ливерпуля надеются, что приезд Джека Грилиша им поможет. Также любопытно оценить на дистанции «Кристал Пэлас». Все поняли, что они – опасные кубковые бойцы. Гласнер выиграл два трофея, ведь его подопечные справились с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но в АПЛ «орлы» летают хуже.

«Астон Вилле» и «Ньюкаслу» будет сложно в борьбе за лидерство

Кроме клубов, которые при удачном стечении обстоятельств попадут в еврокубки, как «Ноттингем Форест», остается выбор пятой команды АПЛ . «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» мечтают припарковаться в таблице после тройки лидеров и «Челси». У лондонцев появился особый статус – они в чистилище между адом неудачного сезона и раем борьбы за чемпионство. По расходам и наглости «Челси» рядом с тройкой лидеров, но некоторым футболистам не хватает опыта. Кадровое изобилие порой мешает «аристократам» собрать серию побед в АПЛ .

Будет тяжело «Ньюкаслу», другие богатые клубы отомстят тренеру Хау за попадание в Лигу чемпионов. Шейхи развели бардак внутри клуба, футболисты боятся связываться с командой, которая не отпустила вовремя Исака. Шведский форвард говорил Хау об уходе за две недели до конца прошлого сезона. Спустя много месяцев нападающий не сменил команду, хотя мечтал о «Ливерпуле». «Астон Виллой» управляют более грамотные менеджеры, а именно директор Мончи и тренер Эмери, но конкуренты изучили клуб из Бирмингема. Старые фавориты хотят в первую пятерку.

Всем новичкам пророчат неудачную борьбу за выживание в АПЛ

Возьмем для примера «Вест Хэм». Они могут как подняться высоко, если Грэм Поттер классно отработает, так и завалиться в зону борьбы за выживание. У многих клубов широкий диапазон покрытия в таблице. Скачки МЮ и «Тоттенхэма» научили публику не удивляться ничему, даже плачевным результатам, как у этих двух богатых клубов в прошлом сезоне. Но если говорить о борьбе за выживание, то из АПЛ вылетели команды, которые поднялись в элиту всего на год. «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» не нашли ресурсов для успеха, а весной вернулись «Лидс», «Бернли» и «Сандерленд».