Слот — о том, сможет ли «Ливерпуль» выиграть АПЛ: «Теперь это ещё сложнее»

сегодня, 10:22

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о шансах его команды на чемпионский титул в новом сезоне Английской Премьер-Лиги.

Главная сложность в том, что Премьер-Лигу способны выиграть многие. А сделать это дважды подряд в таком плотном чемпионате будет невероятно сложно. Мы начинаем матчем против «Борнмута» – пожалуй, самой интенсивной команды АПЛ в прошлом сезоне в плане беговой работы и игрового стиля. А затем встречаемся с «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Мы потеряли 5-6 футболистов, у которых было много игрового времени в прошлом сезоне, а подписали четверых, так что предстоит адаптация. Но это нормально.

Ранее в одном из своих интервью Слот рассказал о трансферах клуба в это межсезонье и финансовой составляющей этих сделок.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:36
реально могут потерять 9-10 очков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:34, ред.
первые 8 туров сложные у Ливерпуля.
в 2 туре будет резня с Ньюкаслом на выезде))
потом принимают Арсенал.
в 5 туре дерби с Эвертоном.
далее с Кристал Пэлас.
и после орлов подряд 2 топ-матча с Челси и МЮ.
s9648gk5wzmt
s9648gk5wzmt
сегодня в 10:25
Матч с Кристалл Пэлас показал, что всё не очень хорошо.
