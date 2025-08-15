Слот — о том, сможет ли «Ливерпуль» выиграть АПЛ: «Теперь это ещё сложнее»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о шансах его команды на чемпионский титул в новом сезоне Английской Премьер-Лиги.

Главная сложность в том, что Премьер-Лигу способны выиграть многие. А сделать это дважды подряд в таком плотном чемпионате будет невероятно сложно. Мы начинаем матчем против «Борнмута» – пожалуй, самой интенсивной команды АПЛ в прошлом сезоне в плане беговой работы и игрового стиля. А затем встречаемся с «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Мы потеряли 5-6 футболистов, у которых было много игрового времени в прошлом сезоне, а подписали четверых, так что предстоит адаптация. Но это нормально.