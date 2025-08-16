 
Левандовски — о новом сезоне: «Я всё ещё могу помогать партнёрам на поле»

сегодня, 12:35

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своей мотивации в новом сезоне.

Не имеет значения, сколько титулов ты уже выиграл. Важно лишь то, сколько ты хочешь выиграть ещё. Я хочу прогрессировать, оставаться на вершине, доказывать всем, что те победы не были случайностью. Я по-прежнему в хорошей физической форме. У меня нет проблем с возрастом, потому что я его не чувствую. Я горжусь тем фактом, что мне скоро исполнится 37 лет, но я по-прежнему могу помочь своим товарищам по команде.

Ранее в интервью Левандовски высказал мнение о главном тренере мадридского «Реала» Хаби Алонсо.

Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:07
Этот сезон ты ещё точно можешь помочь . А дальше уже будет видно.
