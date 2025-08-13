Многие ставят на разгром «Тоттенхэма» в финале Суперкубка УЕФА. ПСЖ встретит соперника с амбициями

1755089830

сегодня, 15:57

Викарио и Ромеро мечтают о трофее.

Голкипер «Тоттенхэма» вернулся в родной город

Очень легко аргументировать победу ПСЖ в матче против «Тоттенхэма»: парижане намного сильнее. А поскольку Луис Энрике крупно уступил в финале Клубного чемпионата мира «Челси», то к очередному английскому сопернику он подойдёт со всей серьёзностью. Кварацхелия, Дембеле и Витинья могут вскрыть оборону нестабильного «Тоттенхэма». Невзирая на победу в Лиге Европы, «шпоры» провалились в чемпионате Англии. В спаррингах против крупных клубов они часто допускали ошибки. Несмотря на промах Кейна с пенальти, любимец лондонской публики вместе с коллегами по «Баварии» обыграл «шпор» с разницей мячей 4:0. Зато новый тренер «Тоттенхэма» Франк увидел типичные для его футболистов ошибки без мяча и сможет внести коррективы на матч против ПСЖ .

Голкипер «Тоттенхэма» Викарио в прошлом сезоне пропустил часть матчей из-за травмы. У Постекоглу было четыре вратаря, что сказалось на качестве работы в обороне. По проценту отражённых ударов в АПЛ Викарио совсем не впечатлил, но сегодня итальянец вернулся домой — в Италию: финал Суперкубка УЕФА пройдет в родном городе Гульельмо — Удине. Великану не дали наиграться в «Удинезе», но 28-летний вратарь понимает, что сегодня на трибунах будут его школьные друзья и родственники. У Викарио запредельная мотивация, осталось не перегореть на глазах близких людей.

Томас Франк заслужил попытку в богатом клубе

Австралийский грек Постекоглу наслаждается вкусными на вид стейками вместе с семьёй. Анге отправился на отдых после отставки из «Тоттенхэма». Не все фанаты приняли решение дочери босса клуба Леви, а именно она, если верить английским инсайдерам, решила выгнать Постекоглу, невзирая на победу в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед». Что ж, клубное проклятие снято — в полупустом шкафу с трофеями «шпор» появился первый экспонат без толстого слоя пыли. «Тоттенхэм» выиграл еврокубок в XXI веке раньше «Арсенала», но это лишь повод для шуток со стороны фанатов. Владельцы «шпор» хотят увидеть возвращение в лидирующую группу в АПЛ и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конкурентов в английской лиге у «Тоттенхэма» стало больше, и датчанину Франку успех никто не гарантирует. Бывший тренер «Брентфорда» зарекомендовал себя мудрым специалистом.

Томас посмотрел все матчи «Тоттенхэма» в прошлом сезоне — сочувствуем наставнику, так себе зрелище. Также он следил за ПСЖ на Клубном чемпионате мира. Франк правильно говорит, что парижане не могут быть на пике формы без игровой практики, но и «Тоттенхэм» сыграет первый официальный матч.

Ромеро и ван де Вен не наигрались в еврокубках

Личный трофейный опыт аргентинца и голландца нельзя сравнивать. Кристиан — чемпион мира, а Мики пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы. Ван де Вен в интервью напомнил публике, что никогда в жизни не играл на основном этапе Лиги чемпионов. Голландец ждёт дебюта в престижном турнире чуть позже, но матч за Суперкубок УЕФА для него тоже очень важен. Ромеро немного поиграл в Лиге чемпионов с «Аталантой» и «Тоттенхэмом», но в основном пропускал сезоны в самом престижном турнире. Нельзя сравнивать с опытом в Лиге Европы. Ромеро было приятно обыграть «Манчестер Юнайтед», но тот успех забудут. Надо начать с чистого листа с новым тренером.

Ромеро и ван де Вен должны провести мощный сезон накануне чемпионата мира в центре обороны «Тоттенхэма». Кристиана звали летом в «Атлетико», но англичане запросили 82 млн евро за 27-летнего центрального защитника. Босс «Тоттенхэма» Леви сорвал очередные переговоры, как он умеет и любит делать. Зато «шпоры» сохранили оптимальную пару центральных защитников. И если Порро закроет Кварацхелию на фланге, то будет шанс на успех. А чтобы мотивировать Ромеро остаться со «шпорами», тренер Франк выдал ему капитанскую повязку.

Форвардам пора взрослеть без Сона и Мэддисона

«Шпоры» потеряли по очереди центрального форварда Кейна, а затем нападающего Сона — легенд клуба. Хын-Мин воссоединился с голкипером Льорисом в «Лос-Анджелесе». Уго был капитаном «шпор» при аргентинском тренере Почеттино. Проверенные лидеры покинули «Тоттенхэм», наступает новая эра в истории клуба. Также лондонцы пережили заметную потерю из-за травмы: у плеймейкера Мэддисона разрыв крестообразной связки. Бедняга снова пропустит много месяцев. Без Сона и Мэддисона «Тоттенхэм» мог положиться на удары и передачи Кулусевски, но швед часто в лазарете, физически крепкий созидатель не всегда в идеальной форме. Тренер Франк, вероятно, доверится в атаке Кудусу и Ришарлисону, но этим нападающим, как и Соланке, пора взрослеть. Они должны провести стабильный и успешный сезон с высокой результативностью в АПЛ и ЛЧ , а не показывать крутой футбол время от времени, как может себе позволить молодой вингер Джонсон — автор победного гола в финале Лиги Европы.

У «шпор» мотивированы не только футболисты группы атаки. В центре поля важный матч у Бентанкура и Палиньи. Если они выплывут в борьбе с монстрами Витиньей и Руисом, то при идеальной концентрации в атаке у «шпор» появятся моменты.

У ПСЖ могут быть проблемы с оценкой соперника

Луис Энрике понимает, что «Тоттенхэм» опасен. А футболисты ПСЖ видят в 17-м клубе АПЛ потенциального соперника. Легенды легко перестраиваются между сезонами, быстро набирают форму после каникул. Но игроки — ПСЖ Дуэ, Баркола, Кварацхелия и Мендеш — слишком молоды, чтобы легко повторить опыт легенд «Реала». А вингер Дембеле — крайне нестабильный лидер ПСЖ , которого отстраняли от тренировок менее года назад. Парижане очаровали в Лиге чемпионов, но уже на Клубном чемпионате мира «Ботафого» и «Челси» остановили их в разном стиле. Франк обещал футболистам «Тоттенхэма» агрессивный атакующий футбол, но ради трофея может применить гибридный подход. У ПСЖ не будет центрального хавбека Невеша из-за дисквалификации, а также основного голкипера Доннаруммы. Луис Энрике поссорился с итальянцем: тренер заявил, что отстранение Джанлуиджи на 100 % является его решением. Итальянца выставили на трансфер, а за место в воротах сейчас сражаются новичок Шевалье и россиянин Сафонов.