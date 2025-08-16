Энрике — о целях ПСЖ на новый сезон: «Хотим снова выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» ответил на вопрос, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне.

Очень сложно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Но это наша цель. Мы очень амбициозны. Знаем, что это будет сложно, но для нашего менталитета подобное нормально. Всё будет зависеть от нас, от нашего уровня. Что касается Лиги 1, то у нас была лишь пара полноценных недель на подготовку. У меня уже есть план, но сезон только начинается, всё может измениться.