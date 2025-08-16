 
Soccer.ru
Энрике — о целях ПСЖ на новый сезон: «Хотим снова выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 15:15

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне.

Очень сложно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Но это наша цель. Мы очень амбициозны. Знаем, что это будет сложно, но для нашего менталитета подобное нормально. Всё будет зависеть от нас, от нашего уровня. Что касается Лиги 1, то у нас была лишь пара полноценных недель на подготовку. У меня уже есть план, но сезон только начинается, всё может измениться.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/25 ПСЖ обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0 и стал обладателем этого трофея впервые в своей истории.

SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 15:19
Ни... вы не выиграете. Команда одного сезона.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:16, ред.
Отскочили в суперкубке еле еле, а говорит о победе в ЛЧ. Смешной. С другой стороны ну а что ещё ставить целью когда всё остальное итак выиграют без проблем? Не вылететь из Лиги 1?
