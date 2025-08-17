 
Агент Батракова: «„Локомотив“ не продаст его сейчас ни за какие деньги»

сегодня, 13:27

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможной сумме продажи футболиста.

Стоимость игрока настолько нестабильна… У Алексея был потрясающий дебютный сезон, а во втором он также подтверждает свой уровень и по качеству игры в целом, и по результативности. Поэтому, конечно же, сегодня у Батракова стоимость высокая. Однако на данный момент «Локомотив» не рассматривает продажу вообще. Я думаю, что руководство «железнодорожников» не пойдёт на то, чтобы продавать лучшего футболиста даже за баснословные деньги. А вот со следующего сезона для европейских клубов появится возможность активации трансфера за фиксированную сумму отступных. Но называть я её не буду.

Напомним, что недавно Батраков был признан самым дорогим игроком Российской Премьер-Лиги по версии CIES.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:07
Хотят продать Алексея по максимально высокой цене. Речи о карьере нет, только деньги.
78qc7xgqvnxj
78qc7xgqvnxj
сегодня в 14:02
Любят у нас делать звезду из ничего.
112910415
112910415
сегодня в 13:56
Возросла опасность звёздной болезни...
Capral
Capral
сегодня в 13:54
Очередное набивание цены, на фоне низкопробного российского футбола. Даже вчера, он не особо был заметен, с соперником из 1-й лиги... Много авансов уже сейчас, и при этом- никакого реального взгляда в будущее, как по игроку, так и его возможной перспективы, или, её отсутствия. А вот эти комплименты, типа: "клуб не отпустит даже за баснословные деньги"- это пук в лужу, как и то "предложение" из СА за 30млн...
6rvuvybe5tp4
6rvuvybe5tp4
сегодня в 13:48
Как раз самое время и продавать, а не делать из него Глушенкова.
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 13:48
Окрепнуть и вперёд. Я думаю у парня получиться в топ чемпионате
a-league
a-league
сегодня в 13:36
А когда продаст ? Когда Батраков обратно скатится до общего серого уровня ? Он тогда будет кому-то нужен ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:35
Главное, не пересидеть в РПЛ.
