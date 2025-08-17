Агент Батракова: «„Локомотив“ не продаст его сейчас ни за какие деньги»

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , высказался о возможной сумме продажи футболиста.

Стоимость игрока настолько нестабильна… У Алексея был потрясающий дебютный сезон, а во втором он также подтверждает свой уровень и по качеству игры в целом, и по результативности. Поэтому, конечно же, сегодня у Батракова стоимость высокая. Однако на данный момент «Локомотив» не рассматривает продажу вообще. Я думаю, что руководство «железнодорожников» не пойдёт на то, чтобы продавать лучшего футболиста даже за баснословные деньги. А вот со следующего сезона для европейских клубов появится возможность активации трансфера за фиксированную сумму отступных. Но называть я её не буду.