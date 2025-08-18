«Динамо» может наказать Лунёва

1755501472

вчера, 10:17

Генеральный директор «Динамо» рассказал, что клуб проанализирует ситуацию с вратарем , которая произошла во время матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

33-летний голкипер пропускал матч из-за травмы. Во время трансляции был показан момент, где видно, как вратарь, находящийся на стадионе, положил под губу, предположительно, жевательный табак.