«Динамо» может наказать Лунёва

вчера, 10:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб проанализирует ситуацию с вратарем Андреем Луневым, которая произошла во время матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

33-летний голкипер пропускал матч из-за травмы. Во время трансляции был показан момент, где видно, как вратарь, находящийся на стадионе, положил под губу, предположительно, жевательный табак.

Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты.

Все комментарии
Николай 1
Николай 1
сегодня в 06:06
Не угадал никто из вас. Это он смотрит первый тайм и говорит нехорошие слова про Карпина, зная, что по губам могут прочесть.
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:07
А еще он может так курить бросает. С табачной жвачкой. Тоже вариант.
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:06
У него зубная боль началась от увиденного просто.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:29
У парня зубы молочные выпадают...вытащил пару-тройку за матч.....
А раздули то...тему...
Vadik
Vadik
вчера в 20:19
Динамикам заняться не чем? Пусть думают как игру улучшить!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:36
А ему всё равно.
Брулин
Брулин
вчера в 17:27
Всё-таки Уткин значит был прав на его счёт
Шуня771
Шуня771 ответ chromage (раскрыть)
вчера в 16:53
По 4 пачки Беломорканала....
В день!
Знатог
Знатог
вчера в 16:22
Карпин нашел таки козла отпущения. Из-за неправильный действий Лунёва проиграли.
Palex
Palex ответ chromage (раскрыть)
вчера в 15:24
Папирос
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:17
Какая-то ерунда. Может это насывай для суперспособностей?
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 12:30
Знал же что не простой смертный, что каждый шаг, каждое движение контролируют, и все равно обжёгся
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:15
А может он в носу ковырялся? Наказать!.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:14
Ужас! Больше заняться не чем?!.
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 11:59
А что тут такого? Подумаешь, жевательный табак. У Барселоны вон вообще Щесны курит и не скрывает. Для вратаря это вообще не проблема. Лунева не за что наказывать.
lotsman
lotsman
вчера в 11:24
А если Лунёв скажет что он леденец под губу положил? Как проверите?
adekvat
adekvat
вчера в 11:23
Нельзя футболистом ничего ложить ни под губу, ни за щеку, накажут однако.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:10
Лунев мешок
Capral
Capral
вчера в 11:01
Я думаю, что никакого криминала нет, просто, Валера затаил обиду на высказывания Луня, про несовместимость работы тренера в сборной и клубе. Ну, скоро узнаем.
Comentarios
Comentarios ответ chromage (раскрыть)
вчера в 10:52
Две разных планеты Яшин и Лунев.
chromage
chromage
вчера в 10:41
Самый известный в мире динамовец Яшин курил. По 10 сигарет в день. Конечно это не повод Луневу заниматься чем-то подобным (да и табак ли это был)... но курение Яшину не помешало получить золотой мяч. Может и Лунев решил так же? )
jq9472qmb28q
jq9472qmb28q
вчера в 10:39
Человеку уже руку к губам нельзя приложить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:36, ред.
А..., простите, в за*нице своей он до этого не ковырялся ? Повнимательнее..., повнимательнее пусть камеры посмотрят. Привлекут дознавателей, сторонних экспертов..., мало ли что! Мож. ещё что-нибудь там в рот ему попало... Дело то нешуточное !

P.S. Не.. Рулевые у Динамо реальные олигофрены. У них клуб сыпется, а они по воробьям пуляют....
А ведь находятся ещё наивные, которые чего-то ждут от них путного.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:30
Откуда такие предположения? Чтобы обвинять необходимо сначала доказать. Я думаю на этом месте всё и закончится если конечно Лунев на понт не возьмётся и сам себя не сдаст
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:27
Зубной нитью зубы чистил
49486rv5q9zs
49486rv5q9zs
вчера в 10:25
Вот, предположительно и накажите.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:21
Обязательно. И жёстко. Межсезонье чем то недоволен был что капитан Динамо стал легионер. Сам что такое??
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:20
Может он на губной гармошке играл?)))
