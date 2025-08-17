 
«Астон Виллу» оштрафовали на 125 тысяч фунтов из-за бол-боев

сегодня, 09:33

Премьер-Лига оштрафовала «Астон Виллу» на 125 тысяч фунтов стерлингов (145 тысяч евро) за многочисленные нарушения бол-боев во время домашних матчей бирмингемской команды по ходу прошлого сезона.

Мальчики, подающие мячи, обеспечивали преимущество футболистам домашней команды. Бол-бои неоднократно ускоряли введение мяча в игру. В других случаях они подкладывали дополнительные мячи возле угловых флажков около ворот соперников, а однажды мяч специально был выброшен в поле, чтобы замедлить игру, когда вратарь соперников уже держал мяч в руках, готовясь исполнить удар от ворот.

112910415
112910415
сегодня в 12:40
Всё верно.
Только надо все команды изучить по данной теме!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:07
Без ведома команды, такие дела у пацанов не делались бы. Вилла ещё легко отделалась.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:04
Все болбои ведут себя одинаково.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:47
Это правильно. Что-то не припомню таких штрафов
