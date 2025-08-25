Стало известно, кто рассудит матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2025/26.
26 августа (вторник)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Владимир Казьменко.
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков
Помощники судьи – Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Зуев.
27 августа (среда)
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва –: судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Михаил Черемных
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.
«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Сараев
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Балтика» – ЦСКА: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Эдуард Малый.
28 августа (четверг)
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Юрий Карпов
Помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Андрей Иванов.