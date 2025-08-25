 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

Стало известно, кто рассудит матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

вчера, 14:16

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2025/26.

26 августа (вторник)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Зуев.

27 августа (среда)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва –: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Михаил Черемных

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Сараев

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Эдуард Малый.

28 августа (четверг)

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Юрий Карпов

Помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Андрей Иванов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ахмат» обратился в ЭСК из-за удаления Садулаева в матче против «Оренбурга»
23 августа
Гендиректор «Ахмата» крайне недоволен судейством в матче с «Оренбургом»
22 августа
ОфициальноЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Спартак» — «Зенит»
22 августа
ОфициальноШафеев рассудит «Рубин» и «Спартак». Назначения на 6-й тур РПЛ
21 августа
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по удалению и пенальти в матче со «Спартаком»
20 августа
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»
20 августа
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:39
Ну , что ж пожелаем , что б в Кубке в этом туре всё прошло путём...)
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:28
Судья Олейкина осталась в резерве, а значит за судьбу своего бюста может не беспокоится))
7a3ju2bnzqk4
7a3ju2bnzqk4
вчера в 14:52
Главное, теперь мы знаем на кого будет подавать жалобу спартак.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 